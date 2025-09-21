Las intensas lluvias dejan sus primeras consecuencias: 27 personas evacuadas del funicular de Montserrat

Las lluvias torrenciales que han caído en la montaña de Montserrat (Barcelona) han obligado a los Bombers a rescatar y evacuar a 27 personas que se encontraban en la estación del funicular de Sant Joan. Un desprendimiento de tierra ha provocado que el aparato quedara inutilizado.

Cinco dotaciones de Bombers se han desplazado hasta el lugar para poder ayudar a las personas a bajar de la estación. En el operativo también han participado efectivos de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), que es la encargada de gestionar la instalación, mientras que Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril.

Por el momento, el temporal de lluvias que ha afectado especialmente a Cataluña ha dejado 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, mientras que en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, han tenido que cortarse las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit.

Por otro lado, y también como consecuencia del temporal, los Bombers también han tenido que evacuar a 50 personas que viajaban en un tren en la línea R5 de Ferrocarriles de la Generalitat que se ha visto obligado a parar en Castellbell i el Vilar por la caída de un árbol sobre la catenaria.

Asimismo, una treintena de excursionistas se han visto sorprendidospor las fuertes tormentas y han tenido que ser rescatados. Por otro lado, los Bomberos están esperando a que la meteorología dé un respiro para evacuar a unas 14 personas situadas en el camino de Sant Benet, a otras nueve refugiadas en la zona de la Santa Cova y a otras cinco ubicadas en El Bruc.

Fuentes de los Bomberos han precisado a EFE que los bomberos han habilitado cuerdas y arneses para que un grupo de excursionistas cruzara un torrente de agua con seguridad entre la zona del Pas dels francesos y la ermita de Santa Anna. En total, los Bomberos han trabajado en unos sesenta servicios este domingo, los más relevantes en el entorno de Montserrat.

Según datos del 112, este domingo han recibido 413 llamadas hasta las 19:30 horas por sucesos relacionados con el temporal, de las cuales 25 han generado apertura de expedientes. La mayoría han sido desde las comarcas del del Vallès Occidental (Barcelona), un 39,57%, el Bages (Barcelona), un 16,31%, y la Selva (Girona), con un 12,83%, las zonas más afectadas.