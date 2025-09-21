La llegada de un "chorro polar" provoca la llegada "abrupta" del otoño: lluvias intensas y desplome de temperaturas

La llegada de un frente atlántico por el noroeste provocará un acusado descenso de las temperaturas en toda la Península y también dejará precipitaciones, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Esta vaguada atlántica o 'chorro polar' va a provocar que el otoño llegue de manera "abrupta" a nuestro país, después de unos días con unas temperaturas más cálidas de lo normal.

Este descenso de las temperaturas se va a notar especialmente en el noroeste e interior peninsular, donde las máximas van a bajar entre cinco y ocho grados. Solamente habrá cinco provincias por encima de los 30 grados: Sevilla, Valencia, Murcia, Córdoba y Granada. Las mínimas también van a notar esta bajada y en lugares como Ávila (7ºC), Burgos (4ºC), Palencia (6ºC) y Lugo (8ºC), las temperaturas parecerán de invierno.

Con el paso de las horas, los cielos se irán oscureciendo progresivamente de oeste a este y las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo Occidental. Mientras tanto, en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica los chubascos irán acompañados de tormentas.

Excepto en el suroeste, en el resto de la Península habrá chubascos de manera general. Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil en las islas montañosas y es probable que la calima se retire y afecte principalmente al sur del archipiélago.

Cataluña activa el plan Inuncat

Protecció Civil de la Generalitat ha activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias el domingo y ha pedido extremar las precauciones en materia de movilidad y actividades al aire libre. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), desde las 8:00 horas hasta mediodía pueden superarse los 20 litros por metro cuadrado en la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà (Lleida), y en la serralada prelitoral del Camp de Tarragona.

La alerta se extiende hasta las 20:00 horas porque se prevén cantidades que superen los 40 litros por metro cuadrado en media hora en las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre (Tarragona).

Desde las 20:00 horas hasta media noche, los 20 litros por metro cuadrado en media hora se podrían alcanzar en la mitad este de Cataluña. Asimismo, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y localmente de granizo.

Esta situación va a provocar que la llegada del otoño se adelante unas horas, ya que este domingo las temperaturas van a ser propias de esta época estival. El otoño, oficialmente, comienza el lunes 22 de septiembre a las 20:19 horas.