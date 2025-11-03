Igualdad confirma como asesinato por violencia de género la muerte de una mujer de 47 años en Huelva

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género la muerte de una mujer de 47 años en la provincia de Huelva, que fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado domingo.

La víctima, de origen marroquí, fue hallada sin vida con signos de violencia en una finca en la que trabajaba, después de que no se presentara a su puesto laboral. Este crimen eleva a 34 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en Españaen lo que va de 2025, y a 11 en Andalucía, la comunidad con más casos en lo que va de año.

Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil detuvo a su expareja, un hombre de 56 años procedente de Burkina Faso, como presunto autor del homicidio. La mujer no figuraba en el sistema VioGen de protección a víctimas de violencia de género y no existían denuncias previas contra el detenido. Sin embargo, la hija de Zahra había alertado a la Guardia Civil una semana antes de que el sospechoso había amenazado a su madre tras enterarse de que planeaba casarse con otra persona.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un asentamiento chabolista situado entre Moguer y Palos de la Frontera, con heridas de arma blanca que le causaron la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad han condenado públicamente el crimen y han confirmado que se trata de un caso de violencia machista.

Desde el Ayuntamiento de Moguer, su alcalde ha expresado el pésame a la familia de la víctima y ha puesto a su disposición los servicios municipales de atención psicológica y jurídica. También se han anunciado minutos de silencio en señal de repulsa y apoyo a los allegados de Zahra.

Más de treinta mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

Con este nuevo asesinato, España suma ya 34 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025, una cifra que mantiene la preocupación institucional ante el repunte de la violencia machista en los últimos meses.

Las autoridades recuerdan que cualquier persona puede pedir ayuda o denunciar situaciones de maltrato a través del teléfono 016, el WhatsApp 600 000 016 o el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es. Estos servicios son gratuitos, confidenciales y no dejan rastro en la factura.