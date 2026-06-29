Huelga de Renfe este lunes 29 de junio: servicios mínimos y trenes afectados

Renfe interrumpirá este lunes 29 de junio un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF).

Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual.

Servicios mínimos de la huelga de Renfe este 29 de junio

Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados. En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).

Ante esta situación, la operadora ofrece a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta.

Puedes consultar si tu tren está afectado en este enlace de Renfe.