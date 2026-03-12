La historia detrás de Dinamita Montilla, el asesino de TikTok: seis víctimas y un historial en redes sociales que facilitó su captura

Los crímenes relacionados con José Jurado Montilla, conocido como Dinamita Montilla, vuelven a ser tema de conversación en el ámbito del true crime por una docuserie que ha publicado Netflix en la que cuenta cómo se produjo el asesinato de Ester Estepa, sevillana de 42 años que desapareció en Gandía y cuyo cadáver fue hallado un mes después en una zona de cultivos del municipio valenciano.

Ester Estepa no es la única víctima que pesa sobre Montilla, ya que hay otras cinco más de las que es el principal sospechoso. Su alias se debe a las redes sociales, concretamente a TikTok, donde se hacía llamar 'DinamitaJuradoMontilla' en una cuenta que ya no existe y en la que relataba sus viajes por la Península. Contaba con casi 4.000 seguidores y había acumulado más de 1.600 likes.

Sus publicaciones trataban de vídeos en los que añadía música de Julio Iglesias o Boney M, entre otros, mientras que en otras hacía reseñas de lugares que visitaba, hablaba de su vida e incluso contaba los motivos que le llevaron a la cárcel.

La cuenta de TikTok fue clave para que los investigadores le pisaran los talones. Se desplazaba en autobuses y trenes y dormía en pensiones o al raso, según afirma la investigación, que narra cómo se había recorrido casi toda Andalucía, Murcia, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, etc.

Nunca sospechó que la Policía le seguía y fue detenido en el bar Benito de la localidad de Valdebótoa (Badajoz), ya que en los días previos a su detención publicó dos vídeos que lo situaron en el lugar.

Las víctimas de Dinamita Montilla y cómo sucedieron crímenes que se remontan a los 80

Dinamita Montilla cuenta con un largo historial criminal y 28 años en la cárcel por cuatro asesinatos, a los que se sumaron después otras dos víctimas de las que se le acusa y por las que todavía no hay sentencia.

El último crimen que cometió, antes del hallazgo de Ester Estepa, fue el de David, un estudiante universitario de ingeniera informática de 21 años que salió el 29 de agosto de 2022 hacia una casa de aperos propiedad de sus padres, en el paraje de Los Ciegos, en los Montes, en la parte baja del Guadalmedina, donde se disponía a coger algarrobas con el permiso de los dueños de las fincas.

David no regresó a casa y por eso sus padres comenzaron su búsqueda. Solo tenían un whatsapp de su hijo diciendo que se había encontrado con un viejo con pinta de "estar hecho mierda", un hombre armado con una escopeta de caza que después resultaría ser Dinamita Montilla, su asesino. Posteriormente, los agentes encontraron su cadáver en la parcela con dos disparos en la cabeza. El ADN encontrado en la escena del crimen fue clave, aunque los investigadores tuvieron que reconstruir su árbol genealógico al cambiar de apellidos. En el Registro Civil llegaron hasta 1949. Después, acudieron al Obispado para tirar de las partidas bautismales. Así lograron remontarse hasta el año 1871.

Los agentes revisaron todas y cada una de las ramas de los Jurado y en ese examen un candidato llamó su atención: José Jurado Montilla, de sesenta y tres años, más conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', un mote que le pusieron porque de joven se pasó con la carga de pólvora en unos fuegos artificiales en un pequeño pueblo de Galicia.

Era un candidato ideal: había cumplido condena por cuatro homicidios cometidos en Málaga en la década de los ochenta, en la que fue condenado a 123 años, aunque solo cumplió 28. Sus cuatro víctimas entonces fueron Francisco González, vecino de Puerta de la Torre de 57 años que había ido a dar una vuelta por su cortijo y al que mató con un disparo de escopeta; dos turistas, un inglés y un alemán que se encontraban de acampada en El Chorro y fueron hallados con disparos y heridas de arma blanca; Antonio Paniagua, de 46 años y exchofer de Juanito Valderrama, cuyo cadáver fue hallado semicarbonizado en una casa de campo en el puerto de Los Randos, en Campanillas.

Tras el asesinato de David, Dinamita Montilla volvió a ser detenido e ingresó en prisión en mayo de 2024. Una detención que llamó la atención de la familia de Ester Estepa, la sevillana de 42 años que había desaparecido en Gandía en agosto de 2023. Jurado Montilla era una de las últimas personas que la habían visto con vida, como reflejaba una fotografía en redes sociales en la que aparece junto al sospechoso tan solo días antes de desaparecer. El último informe policial señala incluso que Montilla pudo haber violado a Estepa mientras estaba viva. Posteriormente, la habría asesinado.