Giro en el caso de la muerte del fundador de Mango Isak Andic: los Mossos investigan un posible homicidio

El caso sobre la muerte de Isak Andic, fundador y presidente no ejecutivo de Mango, ha dado un vuelco inesperado. Según ha adelantado El País, los Mossos d’Esquadra investigan ahora la posibilidad de que el empresario no muriera en un accidente de montaña, sino que fuera víctima de un homicidio.

La nueva línea de investigación apunta directamente a Jonathan Andic, hijo varón del empresario y única persona que le acompañaba el 14 de diciembre de 2024, día en que el magnate se precipitó al vacío durante una excursión en la montaña de Montserrat, en el término municipal de Collbató (Barcelona). La Vanguardia ha ampliado la información y señala que la jueza que instruye el caso ha imputado a Jonathan Andic y han accedido a su teléfono móvil para analizar todo su contenido.

El hijo, investigado por homicidio

De acuerdo con la información publicada por El País, Jonathan Andic está siendo investigado por un delito de homicidio en el marco de la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), que mantiene el caso bajo estricto secreto de sumario.

Aunque de momento no existen pruebas concluyentes, los Mossos han detectado incongruencias en las declaraciones del hijo, lo que ha alimentado las sospechas de los investigadores.

La familia Andic, a través de portavoces consultados por el mismo diario, ha reiterado su respeto al trabajo judicial y su plena colaboración con las autoridades, pero ha declinado hacer valoraciones sobre el proceso:

“La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”, señalaron las fuentes familiares a El País.

El nuevo giro contrasta con la versión inicial que sostenían tanto los Mossos como el juzgado de Martorell en los primeros meses de la investigación. En enero de 2025, la jueza encargada del caso acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias al considerar que la muerte había sido accidental, basándose en el primer informe policial.

Sin embargo, en marzo, el caso se reabrió para incorporar nuevos análisis forenses, resultados de pruebas toxicológicas y ampliaciones de los atestados. Los investigadores continuaron recabando indicios: examinaron el teléfono móvil de Andic, tomaron declaraciones adicionales a testigos que se encontraban en la zona y revisaron las versiones ofrecidas por su hijo, que ya entonces fueron consideradas contradictorias.

Una figura clave en la industria de la moda

Isak Andic Ermay, nacido en Estambul (Turquía) en 1953, fue uno de los empresarios más influyentes del sector textil español. Tras mudarse a Cataluña a los 14 años, comenzó vendiendo ropa en mercadillos y, junto a su hermano Nahman, fundó Mango en los años ochenta, convirtiéndola en una de las principales multinacionales de moda del país.

A lo largo de cuatro décadas, Andic consolidó un imperio con presencia internacional en más de un centenar de países. Su fortuna personal se estimaba en 4.500 millones de euros, lo que le situaba entre las cinco mayores fortunas de España y como el hombre más rico de Cataluña, según la lista Forbes.