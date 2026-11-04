El funeral por las víctimas de Urda en la Catedral de Toledo será el 12 de noviembre: los reyes asistirán

El funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo. Entre los asistentes estarán los Reyes Felipe VI y Letizia, que han confirmado su asistencia a la ceremonia, que se celebrará a las 19:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

La fecha ha sido anunciada este miércoles por el propio arzobispo durante una rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026. La celebración religiosa estará organizada por la Archidiócesis de Toledo y contará también con la presencia del obispo auxiliar, Francisco César García Magán.

Además, está prevista la asistencia de los obispos de las distintas diócesis de Castilla-La Mancha, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello.

Por su parte, Emiliano García-Page también ha confirmado su asistencia al funeral de Estado. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha se desplazó al lugar del accidente esa misma mañana, donde atendió a los medios de comunicación en varias ocasiones.

Los Reyes volverán a Toledo para acompañar a las familias

La presencia de Felipe VI y Letizia supone un nuevo gesto de apoyo a los afectados por la tragedia ferroviaria. Los monarcas ya se desplazaron a Toledo el pasado 29 de octubre, un día después del accidente, para visitar a los heridos que permanecían ingresados en el Hospital Universitario de Toledo.

Durante aquella visita, también acudieron a la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor', donde pudieron conocer de primera mano el trabajo de los equipos de atención psicológica y acompañar a los familiares de las víctimas.

A la salida del hospital, el Rey pidió que se investigasen las causas del siniestro y que se adoptasen las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

Un homenaje a las 69 víctimas del accidente

El accidente ferroviario de Urda se produjo el pasado 28 de octubre y se salda, por el momento, con 69 fallecidos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años.

La Catedral de Toledo acogerá así una ceremonia de recuerdo y oración por los fallecidos y sus familiares. El arzobispo ha invitado a toda la diócesis, a sus sacerdotes y a todas las personas que quieran sumarse al homenaje para acompañar a las familias en estos momentos de dolor.

Este funeral se suma a la misa celebrada el pasado 31 de octubre en la parroquia de San Juan Bautista de Urda, también presidida por Francisco Cerro Chaves. En aquella ocasión, el arzobispo pidió que la tragedia no cayese en el olvido y reclamó unidad y solidaridad con los afectados.