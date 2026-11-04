Feijóo sostiene que la forma de irse de Puente ha sido "indigna": "Se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país"

Alberto Núñez Feijóo ha atendido a los micrófonos de Espejo Público, en Antena 3, donde ha ofrecido su visión respecto a diversos temas relativos a las elecciones generales del 29 de noviembre. También ha comentado la dimisión durante el día de ayer del ya exministro Óscar Puente, del cual ha dicho que su salida ha sido "indigna", pues considera que ha estado "mintiendo durante días" y ayer organizó "un teatrillo en la Diputación Permanente del Congreso".

"Por dignidad política esta legislatura no debería haber comenzado"

Feijóo ha sido entrevistado por Susanna Griso minutos después de la comparecencia de Sánchez, en la que apreciaba las palabras del que fuera ministro de Transportes hasta ayer. Tras esto, el del PP ha ironizado con "que el presidente del Gobierno utilice el criterio de la dignidad... lo que tendría que hacer es aplicárselo a sí mismo. Por dignidad política, esta legislatura no debería haber comenzado y, por dignidad política, debería haber acabado hace tiempo. Dignidad política significa aprobar los Presupuestos del Estado y responder ante los casos de corrupción que asolan al presidente del Gobierno".

El líder popular mantiene que la noticia no es "que Puente haya dimitido", sino que la noticia era "que Puente no lo haya hecho aún". Destaca que "lleva 10 meses arrastrando un accidente mintiendo, igual que en el segundo", en referencia a las tragedias de Adamuz y Urda.

En su opinión, considera que "el teatrillo de ayer en la Diputación Permanente para concluir en 'prime time' y decir 'que me voy' es una forma indigna de irse". A la pregunta de Susanna Griso de si se cree que le había comunicado a Sánchez su decisión de marcharse, Feijóo exclama que "evidentemente que no", recalcando que "a Puente le han dimitido las encuestas".

El candidato del PP a las elecciones generales ha declarado que "Puente se va, pero Sánchez se queda, los heridos se quedan y se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país". "Fíjese en los hombres fuertes de Sánchez durante estos años: Ábalos, Cerdán, Zapatero y Puente", zanja Feijóo.

"La prioridad" de las primeras cuentas públicas será, "entre otras", la conservación y mantenimiento de las vías férreas y de las autovías, bajo la idea es aprobarlas en junio como tarde. Una vez cumplido este primer reto, se propone "construir" los PGE de 2028 durante el verano para presentarlos "en tiempo y forma", antes del 30 de septiembre. "El señor Sánchez lleva tres años sin presentar ninguno. Yo digo dos cosas: presentar dos Presupuestos y aprobar dos Presupuestos", ha destacado Feijóo.