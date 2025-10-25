La Familia Real visita Valdesoto, elegido Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 por sus "tradiciones ancestrales"

Los reyes, Felipe VI y la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado a Valdesoto, perteneciente el consejo de Siero, elegido Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Allí, la princesa Leonor entregará el premio a esta parroquia, cuya candidatura ha sido elegida tras presentarse durante 21 ediciones.

Valdsoto ha sido elegido por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que se transmiten de generación en generación". Durante su recorrido, la Familia Real visitará las diferentes poblaciones que componen esta parroquia, en la que viven alrededor de 1.900 vecinos, que se dedican mayoritariamente al campo, a la minería, a la industria y a los servicios.

La visita ha comenzado sobre las 11:30 horas en La Casona de Leceñes, un edificio del siglo XVIII, una casa hidalga de planta rectangular y dos alturas, con un patio con una panera y un pajar y sede de una de la asociación Valdesoto d'antañu, donde se mantienen vivas las tradiciones de antaño, como la gastronomía o la forma de vida. La Familia Real, además, ha podido disfrutar de una breve representación teatral llamada "Sueñu Real".

El rey Felipe VI, además, se ha animado a jugar a los bolos, mientras que la princesa Leonor ha hecho embutido con las máquinas tradicionales, la manivela. Toda la Familia Real ha degustado la sidra que hacen en la localidad a la manera tradicional.

La princesa Leonor ayuda a hacer embutidos | EFE/ Ballesteros

En esta parroquia destaca el desfile de 'Les Carroces', que se celebra dese hace más de medio siglo después del segundo domingo de agosto. Además, desde 2019, la festividad del 'Domingo de Sidros y Comedies' está reconocida como Bien de Interés Cultural. Seis personajes conocidos como 'sidros' anuncia la llegada de las parodias.

Con la visita a Valdesoto, la princesa Leonor da un paso más en su protagonismo como heredera a la corona. El rey Felipe VI, por su parte, anunció en su discurso de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que era momento de dejarle "este espacio", por lo que previsiblemente el año que viene, será Leonor la única que hable.

Como bien recordó su Majestad, los últimos siete años, la princesa ya ha participado en el acto y es la presidenta de la Fundación, por lo que "me corresponde ir cediéndole este espacio", aunque su vinculación con Asturias y la Fundación seguirá siendo "firme". "Naturalmente, esto lo digo con emoción -de padre y de Rey-, y con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias; una tierra querida de la que tanto nos enorgullece, y más aún a la Reina".