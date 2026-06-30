Estos son los principales motivos por los que te pueden tirar de la ITV con resultado desfavorable o negativo

Pasar la ITV es una de las actividades más frecuentes para los conductores. La Inspección Técnica de Vehículos es necesaria para comprobar que el vehículo no tenga problemas graves para circular y también motivo de multa si no se lleva a cabo.

Hay diferente regularidad para pasar la revisión, ya que todo depende de la antigüedad del vehículo. Para los más nuevos, hay que pasarla cada cuatro años y después, entre los años 4 y 10, será necesario acudir cada 2 años. Por último, los vehículos de más de diez años deben pasar la prueba de manera anual.

Multas por incumplir la normativa y no pasar la ITV

Dependiendo de la situación, la sanción puede ser más o menos dura. Por ejemplo, si durante la inspección el resultado sale desfavorable (defecto grave que requiere paso por taller) o negativo (inmovilizan el vehículo por un problema más grave), las multas pueden ir desde los 60 euros hasta los 500 euros, con traslado incluido de grúa al taller si fuera necesario.

Si la ITV está caducada, la sanción será de 200 euros. En caso de circular con ITV desfavorable, y que ese trayecto no sea para ir al taller o acudir de nuevo a la inspección, las autoridades podrán sancionar con 200 euros. Si se circula con resultado negativo, resultará en una multa de 500 euros y, si no pasa la segunda inspección a tiempo (dos meses como máximo), se podrá dar de baja el vehículo.

Principales motivos por los que pueden tirar la ITV

Estas son las principales razones por las que un vehículo no suele superar una ITV.

Alumbrado y señalización

El alumbrado y la señalización son fundamentales tanto para que el vehículo se vea de lejos como para que el conductor pueda ver correctamente. Una bombilla fundida o un piloto roto pueden hacer que nuestro vehículo no pase la inspección.

La dirección

La dirección es otro de los motivos por los que la inspección podría no ser favorable. Es aconsejable comprobar la holgura, el desgaste o los elementos de cada uno de los ejes antes de pasar la ITV.

Carrocería

También se revisará que en la carrocería no haya aristas cortantes o que haya posibles abolladuras que rocen elementos o afecten a la estructura interna del vehículo.

Neumáticos

Los neumáticos son un elemento clave a la hora de pasar la ITV. Suele ser uno de los motivos más frecuentes por los que un vehículo no la pasa. Puede ser por desgaste, por llevar dos modelos distintos en el mismo eje o por otros defectos en los neumáticos.

Gases y nivel de emisiones

Además, se medirán los gases de escape y el nivel de emisiones del vehículo. Se superan los niveles de contaminación podrían tirarnos la inspección.

De los amortiguadores a los frenos

Los amortiguadores, los muelles, los frenos y los sistemas de sujeción (cinturones de seguridad, hebillas y puntos de anclaje) tienen que estar en perfecto estado.