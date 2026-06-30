Dónde están los radares fijos y móviles en las carreteras de España: la lista completa para evitar multas en verano

La Dirección General de Tráfico pone en marcha esta mañana el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, en la que espera que se produzcan 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3,7 % más que el verano pasado. La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: la primera operación especial de verano, del 3 al 5 de julio; la operación especial 1 de agosto, del 31 de julio al 2 de agosto; la operación especial 15 de agosto, del 14 al 16 de agosto y la operación retorno, del 28 al 31 de agosto.

La primera operación especial empieza este viernes 3 de julio, a las 15 horas, y se mantendrá hasta las 24 horas del domingo, día 5. En este intervalo, la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias. Además, más adelante, en agosto, habrá un dispositivo especial con motivo del eclipse.

Todo ello implica el habitual despliegue de la DGT en las carreteras para asegurar que se cumpla la normativa. En el mismo, los radares fijos y móviles presentes en las carreteras de nuestro país, a lo que se suman los 15 nuevos radares dinámicos, que son más pequeños y ligeros y se pueden colocar en cualquier punto de fuera de las vías.

Varios medios señalan que empezarán a usarse este mismo verano y estarán ubicados en trípodes o coches camuflados, y que su utilización quedará reservada en lugares más propensos a accidentes, como túneles, puentes o autovías. La mayor novedad de estos radica en que pueden vigilar seis carriles a la vez, en los dos sentidos de la marcha y un tiempo de funcionamiento que llega hasta las 16 horas, siendo posible la captación de infracciones de noche o en malas condiciones meteorológicas.

El listado de radares móviles y fijos en España

Puedes consultar en el siguiente cuadro cuáles son los radares, tanto fijos como móviles, que la DGT tiene desplegados por las carreteras españolas.