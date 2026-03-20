Día Internacional de la Felicidad: estos son los diez países más felices del mundo

Finlandia vuelve a coronarse como el país más feliz del planeta por noveno año consecutivo, según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, difundido en vísperas del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra este viernes. El estudio, elaborado a partir de datos de la Encuesta Mundial Gallup y coordinado por expertos en bienestar, sitúa al país nórdico en lo más alto con una puntuación media de 7,76 sobre 10.

El ranking global lo completan, por este orden, Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza, que configuran el grupo de los diez países con mayores niveles de satisfacción vital. Entre ellos destaca el ascenso de Costa Rica, que alcanza la cuarta posición, la mejor lograda hasta ahora por un país latinoamericano.

En el extremo opuesto, Afganistán continúa siendo el país con menores niveles de felicidad desde 2020. El contraste global refleja no solo diferencias económicas, sino también sociales, políticas y culturales, en un contexto en el que la búsqueda de la felicidad sigue siendo un desafío compartido a escala mundial.

Por su parte, España desciende hasta el puesto 41, tres más abajo que en 2025. Se trata de una caída que confirma una tendencia irregular en los últimos años, quedándose lejos de su mejor clasificación histórica, alcanzada en 2012, cuando ocupó el puesto 22.

Una tendencia preocupante en Occidente

Más allá de la clasificación, el informe pone el foco en una tendencia preocupante: el descenso del bienestar entre los jóvenes en Europa occidental y Norteamérica. En estas regiones, especialmente en países angloparlantes como Estados Unidos o Canadá, la población menor de 25 años declara sentirse menos feliz que hace una década y media.

Uno de los factores señalados es el uso intensivo de las redes sociales. Según el estudio, los adolescentes pasan una media de 2,5 horas al día en estas plataformas, y su utilización prolongada se asocia con niveles más bajos de bienestar, particularmente entre las chicas.

El impacto desigual de las redes sociales

El análisis revela, sin embargo, que no todas las formas de uso tienen el mismo efecto. Los jóvenes que utilizan redes sociales menos de una hora diaria presentan mayores niveles de bienestar, incluso por encima de quienes no las usan en absoluto. Esto sugiere que el equilibrio en el tiempo de exposición es clave.

Asimismo, el tipo de plataforma también influye. Aquellas basadas en contenidos seleccionados por algoritmos tienden a correlacionarse con peores resultados en bienestar, mientras que las diseñadas para fomentar la interacción social directa muestran efectos más positivos en la percepción de felicidad.

El informe subraya que factores como el sentimiento de pertenencia y la calidad de las relaciones sociales tienen un peso aún mayor en la satisfacción vital que el uso de redes sociales en sí mismo. En este sentido, la conexión humana sigue siendo un elemento central en la construcción del bienestar.

En paralelo, muchos países están empezando a plantear medidas regulatorias para limitar el acceso o el tiempo de uso de redes sociales entre menores de 16 años, en un intento de mitigar sus posibles efectos negativos.