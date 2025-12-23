Dani Alves quiere volver al fútbol: planea comprar un equipo e inscribirse como jugador

Dani Alves quiere retirarse sobre los terrenos de juego. El ex jugador del FC Barcelona, Sevilla o Pumas UNAM, entre otros, está negociando la compra del Sporting Clube de São João de Ver, que actualmente milita en la Tercera División de Portugal. Según la información de ESPN Brasil, la negociación estaría en las últimas fases.

Si bien, además de comprarlo, Dani Alves pasaría a formar parte de la plantilla. Según las citadas fuentes, firmaría un contrato de seis meses para jugar el último tramo de la temporada. Así, podría retirarse sobre un campo de fútbol. El São João de Ver va en novena posición en estos momentos.

Dani Alves no juega al fútbol desde enero de 2023, cuando fue acusado por una mujer de agresión sexual en una discoteca de Barcelona, motivo por el que estuvo en prisión preventiva durante 14 meses. El pasado mes de marzo fue absuelto y puesto en libertad.

Predicador evangelista en una iglesia de Girona

La última aparición pública del ex futbolista se produjo el pasado mes de octubre, cuando apareció como predicador evangelista en una iglesia de Girona. Los asistentes difundieron vídeos del ex jugador, que lanzó mensajes sobre Dios y el pacto que había hecho con él.

"Yo hago un pacto contigo, yo te voy a seguir, pero tú cuida de mi casa, cuida los corazones de las personas que no me abandonarán". El acercamiento a la religión fue a través de "un mensajero" que llegó "en medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, en el peor momento de mi vida".

Ha sido padre con Joana Sanz

En sus redes sociales, Alves ya había dejado pistas de su nueva vida. Apenas un par de fotos que recuerdan su pasado como jugador de fútbol. En su biografía se autodenomina "discípulo de Cristo Jesús" y en los pies de foto de las publicaciones pueden leerse referencias al Señor y a la Biblia.

Además, ha sido padre junto a Joana Sanz, su actual pareja. El anuncio lo hicieron público tan solo 72 horas después de ser absuelto, si bien poco se sabe del bebé, ya que la pareja lo ha mantenido en la más estricta intimidad. El ex del Barça ya tiene otros dos hijos, fruto de su anterior matrimonio con Dinora Santana.