Dani Alves se convierte en predicador evangelista tras salir de la cárcel: "Yo hice un pacto con Dios"

La vida del exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves ha dado un giro de 180 grados. Después de pasar 14 meses en prisión preventiva acusado de agresión sexual y su posterior absolución por el Tribual Superior de Justicia de Cataluña, el exfutbolista ha reaparecido en una iglesia de Girona como predicador evangelista. "Yo hice un pacto con Dios", es uno de los mensajes que ha lanzado.

En su cuenta de Instagram ya había dejado pistas de este cambio. En su biografía puede leerse "discípulo de Dios", mientras que en las últimas fotografías que ha compartido, los mensajes que las acompañan son pasajes de la Biblia. De hecho, en todo su feed, apenas hay un par de imágenes de su pasado como futbolista.

Dani Alves, además de ser uno de los mejores laterales del mundo, también fue conocido por su vida fuera de los terrenos de juego: excesos, fiestas... Si bien, actualmente lleva una vida totalmente contraria, apoyado en Dios, la religión y la familia. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran que participa como predicador en la Iglesia Elim Girona.

En medio de las turbulencias, siempre hay un mensajero de Dios. Ese mensajero me recogió en el peor momento de mi vida

En uno de estos mensajes, Dani Alves ha contado cómo fue su acercamiento a Dios. "Yo hice un pacto con Dios, señor. Yo hago un pacto contigo, yo te voy a seguir, pero tú cuida de mi casa, cuida los corazones de las personas que no me abandonarán". El acercamiento a la religión fue a través de "un mensajero" que llegó "en medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, en el peor momento de mi vida".

"Me recogió, me llevó para la Iglesia, para el camino, y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos", ha continuado explicando. En otro vídeo, Alves recuerda, entre risas, cuando le llamaban mono o le tiraban plátanos en los campos de fútbol. "Así son las cosas del espíritu. Lo dejo en sus manos". Además, recordó a los presentes que "amor es amar cuando uno lo merece, que fue lo que Cristo hizo por mí y por ustedes".

Esta iglesia, que celebra servicios los martes y domingos, presentó Alves como ejemplo de transformación. Sus mensajes han calado hondo, como puede verse en los vídeos, aplaudidos y vitoreados fervientemente por los feligreses allí presentes. Por el momento, Alves no ha compartido nada de esto en sus redes sociales, mientras que los presentes le presentan como "de futbolista a predicador" o "el mensajero que se ganó esta alma para Cristo".

Alves fue acusado en 2022 de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Por este hecho pasó 14 meses en prisión preventiva y en febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, en marzo el TSJC anuló la condena por unanimidad. El exfutbolista quedó en libertad, rehizo su vida con su mujer Joana y han celebrado juntos el nacimiento de su primera hija.