Cuidado: tomar café a partir de esta hora puede ser perjudicial, según un estudio

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial después del agua. Se estima que se consumen de 2.250 a 2.600 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Sin embargo, el momento del día en el que se consume puede ser crucial para la salud.

Un reciente estudio publicado en enero de 2025 en la revista 'European Heart Journal' señala que tomar café en horas tardías está asociado con un mayor riesgo de mortalidad.

En el estudio participaron más de 40.000 adultos de Estados Unidos. Los investigadores utilizaron un análisis de conglomerados para identificar patrones en el horario de consumo de café. A raíz de su aplicación determinaron dos: solo por la mañana y durante todo el día.

La importancia del horario

Los investigadores siguieron el estilo de vida de los participantes durante una media de 9,1 años. En ese periodo de tiempo se registraron 4.295 muertes por todas las causas, 1.268 defunciones por enfermedades cardiovasculares y 934 fallecimientos por cáncer.

Teniendo en cuenta estas cifras y después de analizar varios factores, como las cantidades de consumo de café con cafeína y descafeinado y las horas de sueño, entre otros, los investigadores determinaron que beber café solo por la mañana se asociaba significativamente con menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

"Nuestros hallazgos resaltan la importancia de considerar el horario de consumo respecto a la cantidad de café ingerido y el impacto en la salud", apunta la investigación.

Relación entre el número de tazas de café y el riesgo de mortalidad

Respecto a la relación que existe entre el número de tazas de café y el riesgo de mortalidad, el estudio divide sus resultados diferenciando entre las personas que beben café durante todo el día y las que beben café únicamente por la mañana. En el grupo de personas que beben café solo por la mañana, los valores son los siguientes:

Una taza o menos : 0.85% de riesgo de mortalidad.

: 0.85% de riesgo de mortalidad. Una o dos tazas : 0.84%

: 0.84% Dos o tres tazas : 0.71%

: 0.71% Más de tres tazas: 0.79%

Sin embargo, estos valores aumentan cuando se trata de las personas que ingieren café sin importar la hora: