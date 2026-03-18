La crítica de Pilar Velasco por la falta de mantenimiento de los trenes: "La crisis de fiabilidad va a más"

España ha amanecido con un nuevo caos ferroviario justo cuando se cumplen dos meses del terrible accidente de Adamuz. Una incidencia técnica general provocada por el corte de varios cables de fibra óptica ha provocado retrasos de varias horas en la mayoría de trenes con origen y destino Madrid.

La falta de mantenimiento de la red ferroviaria vuelve a estar en el primer plano del debate. En Por fin, la periodista Pilar Velasco ha criticado este problema, al tiempo que ha lamentado que España sufre "una crisis de fiabilidad" que, en lugar de resolverse, "cada día va a más".

La periodista ha recordado que, tras el accidente de Adamuz, el Ministerio de Transportes se comprometió a asumir el debate sobre la falta de mantenimiento. Sin embargo, a día de hoy esos debates están "abiertos", a excepción de la partida millonaria que aprobó el Consejo de Ministros que "no sabemos muy bien cómo aterriza".

El tren ya no es un transporte seguro

A su juicio, los problemas están llegando a un nivel "especialmente grave", porque afectan "al día a día" de las personas. "Hay un montón de gente que teme coger el tren porque ya no es un transporte seguro", ha sentenciado. Asimismo, ha desmentido los datos que aporta el Gobierno sobre que hay menos incidencias en comparación con Europa, porque la realidad es que "se han multiplicado".

Otro de los argumentos que da el Ejecutivo para defender su gestión es que se ha invertido más que en la época de Mariano Rajoy. "Los números cuadran", ha dicho la periodista, pero también se ha preguntado: "¿Y qué? Si no están funcionando bien ahora".

Para Ketty Garat, la nueva incidencia ferroviaria es otra muestra más de que "la ciudadanía está sumida en la más absoluta impotencia" y ha coincidido con Velasco en que "ahora mismo nadie se atreve a coger un tren con seguridad". Ha recordado que ayer hubo un incendio en Rodalies en Cataluña que provocó el caos "absoluto" y por eso ha lanzado una pregunta muy rotunda: "¿Cuál es el problema y desde cuándo falla el mantenimiento?"

Un corte de fibra óptica, la causa del último caos ferroviario

Renfe ha explicado en un comunicado que un corte de fibra óptica provocado por una empresa de mantenimiento es la causa de los retrasos en los trenes. Este corte ha ocurrido alrededor de las 8:00 horas y ha afectado a las comunicaciones de los centros de gestión del tráfico ferroviario.

Si bien, la compañía ha defendido la rapidez en la gestión, porque "en cuanto se identificó el origen, se activaron de inmediato los procedimientos" y se pusieron en marcha los procedimientos alternativos de gestión del tráfico "evitando demoras relevantes para los viajeros".