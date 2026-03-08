La brecha salarial de género en la gastronomía: "Las mujeres ganan un 28% menos que los hombres"

Históricamente, la gastronomía ha sido un sector en el que las mujeres cocinaban, pero los hombres recibían los premios. La periodista María Canabal veía cómo en los escenarios de los grandes congresos subían siempre los mismos chefs, pero ¿dónde estaban las cocineras?

Lleva años generando conciencia sobre la brecha de género en el sector de la hostelería y la alimentación. Su asociación, Parabere Fórum, une a más de 8.000 mujeres de 60 países a través de una plataforma independiente y sin ánimo de lucro.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, en el último episodio del podcast Cuchara de palo María Canabal nos cuenta por qué la hostelería es el sector con más denuncias por abuso y la urgencia de reestructurar sus jerarquías.

Marie Bourgeois fue pionera al conseguir tres estrellas en 1933

María explica en el podcast que desde la prehistoria ha habido una obsesión con borrar a las mujeres de la Historia. De hecho, casi nadie sabe que las primeras mujeres chefs reconocidas en la alta cocina, particularmente en la Guía Michelin, fueron las legendarias "mères" de Lyon, Francia, destacando Eugénie Brazier y Marie Bourgeois como las primeras en obtener tres estrellas en 1933.

Élisa Blanc fue pionera al recibir una estrella en 1929, y Julia Child revolucionó la televisión gastronómica, abriendo camino para las mujeres en la cocina profesional.

No hay mujeres en la alta gastronomía porque nos acosan y nos pagan menos

María afirma que la presencia de las mujeres en la alta gastronomía es deficiente porque a las mujeres se las acosa y se les paga menos que a los hombres. En cambio, María dice que cuando a los hombres se les pregunta que por qué hay pocas mujeres en la alta gastronomía responden que porque son "muchas horas". "La diferencia es que ellos tienen a alguien que se ocupa de lo demás".

"Cuando se dice que la gastronomía no es un oficio de mujeres, hay que recordar que no hay oficios de hombres u oficios de mujeres: hay mujeres que son agricultoras, ganaderas...Vamos a parar de decir que las mujeres no vienen a este oficio porque es muy pesado y son muchas horas; no vienen porque se les acosa y se les paga menos", ha recalcado la periodista.

La brecha salarial de género en la gastronomía

La fundadora de Parabere Forum explica que en el sector de la gastronomía, una mujer blanca gana un 28% menos que un hombre blanco por el mismo trabajo. "Si hablamos de Estados Unidos, por un dólar que gana un hombre blanco, 80 céntimos gana una mujer blanca , 70 céntimos una mujer latina y 50 solo una mujer negra", especifica.

Además, también hay datos sobre el acoso que las mujeres sufren en este sector. En el sector 'hospitality', en el que se incluyen los restaurantes, los catering, los bares... "Somos el número uno en número de acoso sexual y violaciones", dice.