Bombero Forestal advierte ante los incendios: "Uno de los grandes problemas es el abandono rural"

Ernesto Bonanad creció mirando al monte desde la ventana de su casa, en un pueblo de Castellón rodeado por el Parque Natural de la Sierra Espadán y al Parque Natural de la Sierra Calderona. Aquellas sierras verdes, llenas de vida y ligadas a su infancia, no eran solo paisaje: eran parte de su historia familiar, de sus amistades y de una forma de entender la naturaleza desde el respeto y el cariño. Pero un día, cuando apenas tenía ocho o nueve años, abrió la ventana para ir al colegio y vio arder todo aquello que tanto quería. Entre el impacto de las llamas y el sonido de las sirenas, los aviones y los helicópteros, nació una vocación que ya no se apagaría: quería ser una de esas personas capaces de jugarse la vida por defender el monte.

Hace unas semanas se declaraba un incendio entre Soneja y Azuebar, dos municipios de Castellón, un fuego que afectó al parque natural de Sierra de Espadán. “Es una zona que los que vivimos aquí sabemos que tiene mucho riesgo y que un incendio allí pues puede suponer muchas hectáreas quemadas, aunque es una situación difícil porque para una persona que ama tanto la naturaleza, pues siempre es duro”, ha explicado Bonanad en ‘En la Onda’.

Uno de lo peores incendios a los que ha tenido que hacer frente fue Santa Coloma de Urueña en León: “Lo recuerdo de una forma muy especial porque me encontré con algo que nunca había vivido y la situación de ese incendio fue bastante bastante peligrosa. Al final no hubo daños graves, materiales sí, por desgracia”.

Preguntado sobre por qué año tras año sigue ocurriendo la misma situación en los montes españoles, Bonanad ha señalado que uno de los grandes problemas es el abandono rural y aconseja: “Tener parcelas limpias alrededor de nuestras casas, de urbanizaciones y bueno, mantener limpio en la medida de lo posible, nuestro monte”.

El trabajo de los bomberos forestales abarca todo el año, no solo el verano: “Lo que hacemos en invierno siempre es trabajar los montes. Al final, actuamos sobre zonas estratégicas que pueden ser afectadas en verano por grandes incendios”. Y recuerda que en los últimos años han tenido que actuar también ante diferentes catástrofes como la DANA o el accidente de Adamuz.