La crítica del alcalde de Tamajón a la gestión de los bosques tras los incendios en Guadalajara: "Si el hombre no domina el monte, el monte acaba con el hombre"

La provincia de Guadalajara se enfrenta actualmente a una emergencia forestal sin precedentes provocada por el devastador incendio de La Mierla, considerado ya oficialmente como el mayor en toda Castilla-La Mancha tras haber arrasado una superficie que supera las 26.000 hectáreas y obligar a la evacuación de decenas de localidades.

Las severas condiciones meteorológicas, marcadas por temperaturas sumamente extremas y fuertes rachas de viento, dificultan enormemente las tareas de extinción de un frente que avanza sin control y amenaza con adentrarse en la vecina provincia de Soria.

En medio de este escenario tan complejo, la localidad de Tamajón se ha situado como el centro neurálgico desde donde se coordina el amplio dispositivo de seguridad. Allí, los equipos técnicos y las brigadas de emergencia trabajan intensamente día y noche, apoyados de manera volcada por la colaboración activa de las tres administraciones públicas implicadas en la crisis: la administración central, el gobierno de la autonomía y la Diputación Provincial.

El límite del río Sorbe y la pérdida del Alto Rey

A pesar de la honda preocupación y del profundo sentimiento de impotencia que asola a los vecinos ante la virulencia del desastre, la geografía del terreno ha concedido un respiro parcial. Se ha tenido la fortuna de que las llamas no consiguieran cruzar el margen del río Sorbe, permitiendo de este modo que un sector completo de la sierra se mantenga temporalmente a salvo del fuego. Sin embargo, el balance ecológico ya es desolador debido a que el incendio avanzó con agresividad afectando de forma directa al emblemático pico de la sierra del Alto Rey.

El regidor advierte con tristeza de que este pulmón natural se da prácticamente por "perdido" al encontrarse enteramente calcinado, y alerta de que si el incendio logra saltar el cauce del río Sorbe, la comarca entera se enfrentará a una catástrofe medioambiental irreversible.

Eugenio Esteban de la Morena conoce a la perfección las condiciones del territorio, puesto que lleva presidiendo el Ayuntamiento de Tamajón de forma ininterrumpida desde el año 1991, habiendo sido previamente concejal desde 1987. Esta andadura institucional se traduce exactamente en 28 años ejerciendo como alcalde y 4 años de servicio como edil. Por ello, es tajante al denunciar que la gestión integral de los montes ha sido completamente inapropiada durante las últimas décadas, achacando la vulnerabilidad actual a un "abandono histórico" del entorno rural.

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción desde Tamajón | Ramón Comet / Europa Press

Además, censura que las normativas restrictivas hayan ido imponiendo constantes trabas burocráticas a las explotaciones normales del monte, impidiendo actividades tradicionales y sostenibles como la ganadería extensiva o la recogida de leña, lo cual ha empujado a la población a marchar y dejar los pueblos vacíos.

Aclara que la responsabilidad no recae de forma exclusiva en el gobierno central, sino que obedece a una problemática circular unida a una alarmante escasez de recursos económicos, concluyendo con su firme sentencia: "Si el hombre no domina el monte, el monte acaba con el hombre".