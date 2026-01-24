Así es Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe: impulsor de Bicimad, concejal de Más Madrid y muy vinculado a Puente

Álvaro Fernández Heredia es presidente de Renfe desde enero de 2025. En este cargo ha tenido que afrontar el primer gran accidente de la alta velocidad española, el trágico siniestro de Adamuz.

El siniestro se produjo cuando un convoy de Iryo que circulaba desde Málaga hacia Madrid se salió de la vía y colisionó con un tren Alvia de Renfe que viajaba en sentido contrario.

Fernández Heredia ha recalcado que la prioridad absoluta de la compañía es la atención a las víctimas y a sus familias, con apoyo psicológico y acompañamiento a los trabajadores afectados. Y reconoció atravesar "uno de los momentos más duros de mi vida", tras pasar la noche en el lugar del siniestro.

Así es Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe

Desembarcó en el Ministerio de Transportes de la mano de Óscar Puente, con quien compartió etapa siendo el ministro alcalde de Valladolid.

Profesionalmente, Fernández Heredia se ha dedicado a la movilidad urbana e interurbana. En 2015, fue nombrado gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, siendo alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid).

Uno de sus principales proyectos fue el impulso del servicio de bicicletas eléctricas BiciMAD. Fue destituido con la llegada de José Luis Martínez-Almeida, en 2019, pero ese mismo año fichó por la alcaldía de Valladolid de Óscar Puente como gestor de la empresa de transporte público urbano, Auvasa.

En 2023, se presentó en las listas de Más Madrid para las elecciones municipales y logró el acta de concejal.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible le presenta así en su web

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y doctor en Infraestructuras del Transporte por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha sido secretario general de Movilidad Sostenible, vocal del Consejo Asesor de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, concejal del Ayuntamiento de Madrid, gerente de AUVASA, vocal del Comité Ejecutivo de ATUC, director gerente de la EMT, director del Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y del Master de Gestión de Infraestructuras y Sistemas Ferroviarios de la Universidad Europea, y profesor del Departamento de Ingeniería Civil.

También ha sido investigador en la UPM, investigador invitado en el Politécnico de Turín, y proyectista en varias empresas.

Ha realizado más de 30 publicaciones en revistas científicas y congresos tanto nacionales como internacionales de reconocido prestigio, en temas como la modelización del comportamiento ciclista, la aceptación social de tarifas, o el análisis de políticas de movilidad. También ha colaborado en la publicación de libros sobre los costes sociales del transporte, la planificación de la movilidad ciclista y la gestión sostenible de proyectos en la ingeniería civil.