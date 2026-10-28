El alcalde de los Yébenes, tras el accidente ferroviario en Urda: "Es una situación grave"

Ya son 46 los fallecidos, según Protección Civil Castilla-La Mancha, en el accidente de tren a la altura de Urda y Los Yébenes (Castilla-La Mancha). El alcalde de este segundo municipio ha hablado con Rafa Latorre en Más de uno, donde ha explicado la difícil situación que están viviendo actualmente.

"Estamos ahora en el despliegue. Es importantísimo, claro, de ambulancias y de helicópteros y de Guardia Civil... y de todo el mundo ayudando aquí los vecinos también. Y bueno, pues es una situación grave. Es lo que les puedo decir", cuenta Jesús Pérez.

Rafa Latorre le ha comentado que, a diferencia de Adamuz, esta es una zona con mucha visibilidad. "Es una vía franca, con buena visibilidad, no parece que sea un lugar accidentado. Además, vemos que hace un día, un buen día, es decir, la visibilidad es completa", le explica, a lo que el alcalde le ha confirmado que "la visibilidad es absoluta".

"Ha sido un alcance, había un tren parado y los vagones a los que ha alcanzado han caído por el terraplén", detalla Pérez.

Tras la entrevista, Latorre ha adelantado que "hay un número de teléfono que ha habilitado Renfe dentro del plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares. Es el 900 10 10 20. Para cualquier otra gestión, no se eviten ustedes llamar a este número. Pero si son ustedes, pues familiares de alguien que podía viajar en esos trenes, se ha dispuesto este número".