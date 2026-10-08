La abogada de Maricarmen pide medidas de calado para evitar más casos: "Es necesario un pacto de estado sobre vivienda y no reales decretos"

El fallecimiento este miércoles de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, ha generado un verdadero impacto social y político en España. La mujer se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda en nuestro país hace dos semanas cuando fue sacada en camilla del domicilio en el que vivía de alquiler desde hacía 70 años. Desde entonces, permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de la capital, donde su estado de salud era delicado.

La abogada de la mujer, Beatriz Duro, contactó tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen con el programa La Mesa, de Cristina Pardo, en Antena 3. "No es el mejor momento para hacer declaraciones", comenzó diciendo, pues la entrevista había sido cerrada antes de que se conociera la muerte de Maricarmen. "Desde aquí aprovecho la oportunidad de pedir máximo respeto a la familia y a todas las personas que la hemos acompañado y que la hemos querido y que se respeten unos tiempos mínimos para poder seguir hablando de este tema", pedía.

"Maricarmen entendió desde el principio que su problema no era individual"

Duro aseguró que Maricarmen tenía un problema que "entendió desde el principio", que su situación no era algo individual que le afectaba únicamente a ella, sino que era un problema colectivo: "Hay un problema estructural con la vivienda que nos afecta a todos y por eso ella politizó también este conflicto que estaba viviendo". Explicó que ante un desahucio, las personas optan por una de dos opciones: o politizarlo o vivirlo en silencio. "Maricarmen optó por la primera opción y se ha convertido en un símbolo", aseguró.

Para la abogada, se ha abierto un debate sobre la vivienda, algo que es muy positivo, pero desde luego, indicó que no se va a parar de reivindicar y exigir que se "consolide y garantice" este derecho a la vivienda: "Vamos a continuar evidentemente con la lucha que emprendió ella porque ella es el mejor ejemplo de ello".

Por ello, afirmó que era muy "necesario" un pacto de Estado sobre la vivienda y no únicamente reales decretos porque, "aunque está bien que haya medidas que afectan a más o menos personas, son totalmente insuficientes y son parches, que es lo que llevamos viendo en materia de vivienda legislatura tras legislatura".