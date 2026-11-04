Abascal discrepa de Feijóo y no se subiría con su familia al AVE: "Lo irresponsable es decirle a la gente que el sistema merece confianza"

El presidente y candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha discrepado abiertamente con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su entrevista en Más de uno respecto a si en la situación actual se subiría con su familia a un tren de alta velocidad.

Feijóo dijo en laSexta que "si no tengo otro medio de comunicación, yo volvería a subir al AVE por responsabilidad y porque además creo que un dirigente político no puede mandar el mensaje de que todo el tren de alta velocidad de su país es un sistema inseguro y que propone que nadie se suba".

Tras ser preguntado por Rafa Latorre, Abascal ha respondido a estas palabras señalando que precisamente "por responsabilidad él haría lo contrario que el señor Feijóo". Argumenta el líder de Vox que "no tomaría esa decisión" porque no dispone de todos los datos de cómo está la red ferroviaria.

Sí Feijóo quiere bañarse en Palomares como hizo el señor Fraga en su momento, pues él sabrá

"Lo irresponsable es decirle a la gente que el sistema merece confianza", ha señalado Abascal, que se ha comprometido a "hacer todo lo posible" para que las cosas mejoren si hay un cambio de Gobierno.

En este punto, ha añadido, que sí el líder del PP "quiere bañarse en Palomares como hizo el señor (Manuel) Fraga en su momento, pues él sabrá. Yo la verdad que prefiero optar por la prudencia".

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