Abascal, sobre las pensiones: "Es falso que Vox haya planteado la privatización del sistema"

Santiago Abascal ha atendido a las preguntas de Rafa Latorre en Más de uno, de Onda Cero, donde ha dejado varios titulares llamativos. Uno de ellos se centra en las pensiones, cuestión de la cual Abascal ha asegurado que "son derechos adquiridos" y, por lo tanto, "hemos de pagarlas como sea".

El líder de Vox defiende que los derechos adquiridos por los pensionistas deben respetarse y plantea una revisión drástica del gasto público, especialmente de las partidas políticas e ideológicas.

Por otro lado, Abascal ha garantizado que Vox respetará el pago de las pensiones y "los derechos adquiridos por los pensionistas", incluso si para ello es necesario recurrir temporalmente a la deuda pública. Así lo ha asegurado tras la pregunta de Rafa Latorre, en la que ha abordado la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las propuestas económicas de su partido.

Respecto a cómo pretende Vox garantizar el pago de las pensiones sin aumentar los impuestos, incrementar la deuda pública o recortar el gasto, Abascal ha defendido que se trata de derechos que deben mantenerse independientemente del modelo de financiación.

"Las pensiones habrá que pagarlas como sea, porque son derechos adquiridos y hemos de pagarlas", ha afirmado. En este sentido, ha rechazado que su partido haya planteado privatizar el sistema de pensiones y ha restado importancia al debate sobre la implantación de un modelo mixto.

Abascal sitúa las pensiones en riesgo con el Gobierno de Sánchez

Durante la conversación, el dirigente de Vox ha reconocido que la actual pirámide poblacional plantea dificultades, aunque ha cuestionado que la llegada de inmigrantes contribuya necesariamente a sostener el sistema.

En su opinión, aunque algunas personas que llegan a España cotizan, otras acuden para recibir ayudas sociales. Por ello, ha asegurado que "las pensiones están en riesgo únicamente con la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

Abascal ha responsabilizado al Ejecutivo de la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, a las que considera fundamentales para sostener el sector público.

Vox plantea revisar el gasto público y reducir los impuestos

Como alternativa, el presidente de Vox ha defendido la necesidad de realizar una "revisión drástica" de los gastos públicos, con especial atención a los que considera políticos e ideológicos.

En este sentido, ha citado un informe del Instituto Juan de Mariana que cifra en 70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España. Abascal ha señalado especialmente las políticas medioambientales y de género, que, a su juicio, generan burocracia y perjudican a sectores como el campo y la industria.

Por último, ha defendido la teoría económica de su partido: que una rebaja de impuestos puede acabar aumentando la recaudación a medio plazo gracias a la reactivación de la economía. Como ejemplo de la distancia entre esa propuesta y su aplicación práctica, ha recordado que el PP subió los impuestos cuando llegó al Gobierno con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda.