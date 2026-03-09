'Tuentifourseven', el documental que narra ocho años del cuidado de un padre tetrapléjico

Mientras muchos españoles se preparaban para despedir el año 2017 la noche del 31 de diciembre, Soraya estaba junto a su madre y sus hermanos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Su padre llevaba ya seis meses ingresado y el equipo médico les había comunicado que no había mucho más que hacer: del pecho hacia abajo no podría volver a moverse.

Rota por el dolor, Soraya decidió comprarse una cámara. Con ella comenzó a grabar a su padre durante su estancia en el hospital y, más adelante, también en casa.

Desde aquellas Navidades, la cámara se convirtió para ella en una especie de escafandra con la que protegerse del sufrimiento. Durante años ha registrado escenas cotidianas: conversaciones con su padre mientras le daba de comer o momentos en los que le acompañaba a pasear. En esas imágenes no solo aparece él, centro de los cuidados y del afecto familiar, sino también su madre: la mujer que, mientras todos trataban de entender lo que había ocurrido, decidió permanecer a su lado veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Tuentifourseven.

Todas esas grabaciones han terminado dando forma a un documental titulado precisamente 'Tuentifourseven'. Este lunes, su directora, Soraya González Guerrero, ha visitado el programa Más de uno para hablar de él, mientras sus padres escuchaban la entrevista a través de un transistor sintonizado en Onda Cero.

Con el paso del tiempo, explica Soraya, la situación ha terminado normalizándose en la familia. Incluso uno de los nietos de su padre ha nacido conociéndole ya en silla de ruedas. "El tiempo te hace colocar las cosas", reflexiona, recordando la pesadilla que supuso al principio asumir que su padre se había quedado tetrapléjico tras sufrir un accidente al caer de un andamio.

Los primeros años, cuenta, están marcados por la incertidumbre. La familia se encontraba todavía en estado de shock, pero al mismo tiempo debía tomar decisiones y reorganizar la vida cotidiana. El cambio fue especialmente duro para su padre, que pasó de ser el cabeza de familia a depender de los demás para muchas decisiones importantes de su vida. "Eso es lo que peor lleva", explica.

Al principio, la cámara pasaba prácticamente desapercibida. La propia Soraya reconoce que ni siquiera recordaba haber grabado algunas de las primeras imágenes. Más adelante, cuando comenzó a realizar entrevistas más formales, el dispositivo seguía siendo una presencia discreta. "La vida transcurría y yo colocaba la cámara, que simplemente grababa lo que ocurría", señala.

Impacto en las cuidadoras

El proceso de revisión de las imágenes también le permitió descubrir aspectos incómodos sobre sí misma. "Me di cuenta de que muchas veces estaba enfadada con mi madre sin comprender que ella estaba intentando poner límites a los cuidados", admite. Porque, como resume, "los cuidados tienen muchas aristas y son muy complejos".

Su madre, de hecho, mostró desde el principio una enorme resistencia ante la situación. Durante años ha sostenido el peso de los cuidados, algo que terminó pasando factura a su salud. Soraya ha contado que incluso llegó a intentar suicidarse en dos ocasiones debido a la soledad que sentía. "Quien más se ha deteriorado es mi madre", reconoce. En este tiempo también ha tenido que afrontar un cáncer de grado dos por el que le extirparon un riñón.

Ahora la familia se enfrenta a una nueva etapa: buscar una plaza en una residencia para el padre. Es una decisión difícil, que incluso ha tenido que hablar con él, ya que en ocasiones le cuesta entenderlo. A sus 74 años sigue siendo relativamente joven. Han pasado más de un año buscando plaza en una residencia concertada mientras esperan en la lista de espera de una pública.

Los padres de Soraya vieron el documental por primera vez en el cine junto al resto de la familia. "Se quedaron un poco en shock", recuerda. Antes de cerrar el montaje final, la directora les pidió opinión sobre algunas escenas especialmente íntimas para decidir si debían o no formar parte de la película.

Tras su estreno, una de las partes más gratificantes del proyecto está siendo presentar el documental y participar en coloquios con organizaciones que trabajan en el ámbito de la dependencia, donde muchas de las personas asistentes se sienten identificadas con la historia que cuenta la película.