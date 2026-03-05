Patri Psicóloga explica cuáles son los comportamientos tóxicos socialmente aplaudidos: "Decir que no haces nada provoca shock"

Patri Psicóloga es una de las psicólogas más influyentes de habla hispana. Tiene millones de seguidores en rede sociales y sus libros se han convertido en referentes. En el último podcast de Ac2ality ha hablado de propósito, éxito y salud mental.

De por qué estar siempre ocupado no significa necesariamente estar bien, del llamado síndrome de la vida ocupada, de cómo aprender a vivir con más serenidad y de qué significa realmente ser una buena persona.

Comportamientos tóxicos socialmente aplaudidos

La psicóloga dice que el entender que estar siempre ocupado es sinónimo de éxito es uno de esos comportamientos tóxicos que la sociedad aplaude. "Parece que hay una necesidad de contar a los demás todo lo que hacemos como sinónimo de éxito", dice.

Decir que no haces nada provoca shock

Además, la psicóloga explica que decir que no haces nada "provoca shock". Por otro lado, cree que el "síndrome de la vida ocupada" se ha acrecentado por las redes sociales y por la idea de que el estar haciendo todo el rato cosas tiene algo que ver con nuestro valor como personas. Además, "parece que hay de mostrarlo".

Influencers y creadores de contenido comparten rutinas de trabajo, reuniones o jornadas intensas como parte de su narrativa diaria. En algunos casos, esa representación llega incluso a escenificar situaciones que no reflejan la realidad, simplemente para proyectar una imagen de productividad permanente.

En muchas conversaciones cotidianas, la respuesta habitual a un simple "¿cómo estás?" incluye una larga lista de tareas, proyectos o compromisos.

Cada vez más voces advierten de que esta cultura de la hiperactividad puede esconder un comportamiento tóxico normalizado y aplaudido.

Presión social por estar siempre ocupado

La presión social llega a tal punto que, para algunas personas, decir que tienen tiempo libre parece interpretarse casi como un signo de pereza o falta de ambición.

La trampa de la hiperproductividad

La glorificación de la ocupación constante puede tener efectos negativos. Vivir en una carrera permanente por demostrar actividad puede generar estrés, agotamiento y una sensación continua de insuficiencia.

Además, esta cultura reduce el valor del descanso, el ocio o el tiempo sin objetivos concretos, cuando precisamente esos momentos son esenciales para la creatividad, la reflexión y la salud mental.

Paradójicamente, en una sociedad obsesionada con la productividad, detenerse o simplemente no hacer nada se percibe como algo casi inaceptable.

Recuperar el valor del equilibrio

Cada vez más especialistas en bienestar y psicología advierten de la necesidad de replantear esta narrativa. No todo el tiempo debe estar orientado a producir o demostrar resultados.

La capacidad de parar, desconectar o disfrutar de momentos sin presión también forma parte de una vida equilibrada. De hecho, cultivar intereses, ilusiones y proyectos personales puede ser mucho más valioso que mantener una agenda saturada.

En un mundo que premia la hiperactividad, recuperar el derecho a no estar siempre ocupado puede ser, paradójicamente, una de las decisiones más saludables.