¿Buscas la soledad y necesitas pasar tiempo solo? La razón está en tu sistema nervioso

En Julia en la onda hablamos de por qué hay personas que buscan la soledad a raíz de la performance extrema que ha realizado la actriz Mariam Bustos, que pasó 15 días expuesta ante los transeúntes en un local en el barrio de las letras.

La actriz exploró sus propios límites e investigó su adaptación a la soledad, ya que estuvo dos semanas sin teléfono y sin Internet. Mariam ha reconocido que ha aprendido a no tener miedos de los miedos: "Estaba obligada a escucharme y ha sido una inmersión para aprender a hacer sólo una actividad".

"No me he sentido tan sola porque pensaba que la gente que veía pasar se sentía igual o más sola que yo", ha afirmado. Pero, ¿por qué hay gente que necesita estar sola?

¿Por qué hay gente que busca la soledad?

El mundo se divide en gente que se recarga cuando está socializando y en otras que se agotan. La psicóloga Mercedes Bermejo ha explicado las razones de por qué hay personas que buscan la soledad.

Hay personas que interpretan la interacción social como una demanda o una evaluación

"Las personas que recargan energía en la interacción social suelen experimentar una activación de segregación de neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina, es decir, el contacto social seguro activa los circuitos de recompensa. En cambio, las personas que terminan agotadas pueden tener un sistema de hipervigilancia en base a sus experiencias previas, y por tanto, interpretan la interacción como una demanda o una evaluación y se activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal", ha argumentado.

¿Qué es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal?

El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) es un sistema neuroendocrino fundamental que gestiona la respuesta al estrés, el metabolismo, el sistema inmune y las emociones. Regula la producción de cortisol mediante una cascada hormonal: el hipotálamo libera CRH, la hipófisis secreta ACTH y la corteza adrenal produce cortisol, funcionando con retroalimentación negativa.

La psicóloga ha explicado también que no es que haya personas sociables y antisociables, sino que hay sistemas nerviosos que interpretan las relaciones y oportunidades y otros lo ven más como una exigencia o incluso una amenaza en base a experiencias previas.

El fóbico social debe saber que tiene que mandar en su mundo y no dar tanto valor a la expectativa que viene de fuera

Aunque sí hay personas que tienen fobia social para los que la soledad es un lugar agradable. El doctor Antoni Bulbena Vilarrasa ha explicado que cuando uno tiene una fobia manda la fobia. "La fobia social es una una súper sensibilidad al rechazo, a la mirada, al escrutinio, incluso al positivo. El fóbico social debe saber que tiene que mandar en su mundo y no dar tanto valor a la expectativa que viene de fuera".