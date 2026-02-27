Los riesgos de las bebidas energéticas en la adolescencia: "Lo que necesita el organismo en la infancia para hidratarse es agua"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este miércoles que el Gobierno pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.

Una "amenaza" para la salud de los jóvenes

Bustinduy aseguró que es una evidencia científica que las bebidas energéticas se han convertido en una "amenaza" para la salud de los jóvenes.

En este sentido, el director Global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, Santi F. Gómez, ha afirmado en Por fin en que el anuncio del Ministerio de Consumo es una medida "muy favorable" porque a "nivel científico sabemos que este tipo de bebidas energéticas no aporta absolutamente nada".

"El organismo, y más en la adolescencia o en la infancia, lo que necesita para hidratarse es agua", ha asegurado el psicólogo, que no entiende que se permita y se promueva la venta de un producto que se ha demostrado que no beneficia, sino que "perjudica la salud".

"En términos de protección de la infancia, nos parece muy buena medida que se prohíba la venta de estos productos", ha recalcado.

Los datos relacionados con los jóvenes entre 18 y 35 años indican que la extensión del consumo de este tipo de bebidas es es es general y hay un peligro claro en la población infantil y adolescente. "En un informe que publicamos en 2023 demostramos que el consumo de bebidas energéticas habitual es mucho más frecuente en aquella población infantil y adolescente que está expuesta a los anuncios de bebidas energéticas", explica el experto.

Riesgo del consumo de bebidas energéticas en adolescentes

Santi F. Gómez ha indicado en Por fin que los riesgos para la salud de los adolescentes si consumen bebidas energéticas son numerosos: sobreexcitación, irritabilidad y bajo rendimiento académico. "Eso les puede introducir dificultades, incluso de relación con su familia, con sus amigos, con el grupo de iguales. Es decir, no trae nada bueno y trae muchas cosas malas. Por lo tanto, yo creo que es claro y por eso hay el consenso tanto social, científico y de los organismos internacionales", ha asegurado.

Según el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 9 de cada 10 personas en España están de acuerdo con la prohibición, una opinión también mayoritaria entre los encuestados de entre 18 y 35 años (88,3%).

Un 80% de los niños españoles consumen alimentos y bebidas no saludables

Según un informe de esta fundación, calcula que un 80% de los niños y adolescentes de nuestro país consumen alimentos y bebidas no saludables. Y entre todos los que consumen bebidas energéticas, un 25% de la población general, casi la mitad la mezcla regularmente con alcohol con alcohol cuando salen los fines de semana.

Los fabricantes ven "desproporcionado" el anuncio de Consumo

Los fabricantes de bebidas energéticas ven "desproporcionado" el anuncio del Gobierno sobre la prohibición de estas bebidas a menores de 16 años y han advertido de que su aplicación genera "dudas de proporcionalidad" de un consumo que "moderado es seguro".

Aun así, los fabricantes han mostrado su disposición a colaborar con la administración para impulsar medidas de prevención y creen que "existen soluciones más eficaces" como iniciativas de sensibilización.