El renacimiento del lfting: Cómo el Deep Plane Lifting logra rejuvenecer hasta 20 años con total naturalidad

La cirugía facial vive una auténtica revolución gracias a la técnica Deep Plane, así lo cuenta el Dr. Mauricio Verbauvede, experto con más de 25 años de trayectoria y miembro de prestigiosas sociedades internacionales como SECPRE e ISAPS, a Pepa Gea en 'Más de uno Madrid'.

Más que estirar, reposicionar

A diferencia del lifting antiguo, que se limitaba a "tirar de la piel" provocando rostros inexpresivos o con "cara de velocidad", el Deep Plane actúa en las capas profundas. "No usamos vectores hacia atrás que dan aspectos raros; hoy el lifting actúa como un péndulo, reposicionando los tejidos donde estaban originalmente", explica el Dr. Verbauvede. Este enfoque permite no solo quitar años, sino devolver la armonía perdida sin cambiar la identidad del paciente.

Un cambio de paradigma: Jóvenes y hombres

El perfil del paciente ha cambiado drásticamente. Ya no es una intervención exclusiva para personas de edad avanzada que buscan corregir grandes excesos de piel.

•Pacientes jóvenes: Gracias a la capacidad de tratar la flacidez desde el origen, cada vez más jóvenes acuden a consulta para mantener su frescura.

•Público masculino: Lo que antes era un terreno casi exclusivamente femenino, hoy cuenta con una demanda creciente de hombres de todas las edades que buscan verse mejor.

Recuperación récord y seguridad

Uno de los grandes avances es la reducción de los tiempos de espera. Mientras que antiguamente se necesitaban meses para retomar la vida social, la precisión de la técnica Deep Plane permite que el paciente pueda integrarse a su rutina en apenas 15 días, incluyendo la actividad deportiva moderada. Además, la tecnología médica actual ofrece una seguridad en quirófano y en los procesos de anestesia que ha eliminado los antiguos temores de los pacientes.

Resultados que perduran

Aunque no se puede detener el reloj biológico, un lifting bien ejecutado permite restar entre 10, 15 y hasta 20 años al rostro. Como señala el doctor, "un paciente que se ha hecho un lifting siempre se va a ver más joven" respecto a su edad cronológica, manteniendo un aspecto saludable y vital de por vida.

