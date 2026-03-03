Migraña: por qué no es solo un dolor de cabeza y qué ocurre realmente en el cerebro

El biotecnólogo Luis Quevedo ha abordado en Por fin la migraña, una dolencia que es más que un dolor de cabeza "fuerte". "Sabemos que cuando llegan las primeras señale te entra una verdadera ansiedad de saber que van a ser horas, días encerrado, persianas bajadas, tapones en los oídos y sin saber cuándo o cómo pasará", dice el comunicador.

La experta en neurociencia y psicología de la Universidad Oberta de Catalunya, Emilia Redolar Ripoll, asegura que ha cambiado mucho la historia de la migraña. Y es que antes pensábamos que esta dolencia era vascular, pero la experta afirma que es "neurológico" y crónico.

Pueden ser episodios graves

"Esos episodios recurrentes pueden ser hasta muy graves, con las típicas náuseas, sensibilidad, luz, ruido, mareo, fatiga...", asegura Luis Quevedo.

La explicación de que se haya descubierto que la migraña no está sólo relacionada con la vasodilatación, sino con el nervio trigémino y el sistema trigémino vascular. Es un nervio grueso que nace en el tronco del encéfalo y que recoge la sensibilidad de parte de la cara a los ojos.

Las tres moléculas relacionadas con la migraña

"En la migraña se activa un verdadero tridente del sufrimiento, que son tres moléculas: el CGRP, la sustancia P y el PACAP (Péptido activador de la adenilato ciclasa hipofisaria)", explica el biotecnólogo en Por fin. Estas tres moléculas están relacionadas con la inflamación neurogénica y con la amplificación del dolor, y eso unido a que hay gente genéticamente más excitable, son la receta perfecta para sufrir migraña.

Sobre los tratamientos que existen hoy en día, entre un 30% y 40% no les funciona. Pero tal y como explica Luis Quevedo, la migraña es compleja. Actualmente hay un tratamiento para la molécula CGRP, pero no en las otras dos que intervienen en el dolor de la migraña.

¿Qué papel tiene el estrés en la migraña?

Luis Quevedo explica también que el estrés acentúa la migraña: "sabemos que el estrés sabemos que activa al sistema simpático, libera adrenalina, activa el eje hormonal del cortisol malo...".

Las mujeres tienen más predisposición a sufrir migraña

En cuanto a la predisposición a sufrirla, el biotecnólogo afirma que las mujeres tienen más predisposición a sufrirla por una cuestión hormonal.