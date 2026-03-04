Claves para distinguir si tengo alergia o constipado: "Parece fácil, pero no lo es"

La alergóloga del hospital de La Paz, Diana Betancourt, afirma en Más de uno Madrid que prevén una temporada de alergias bastante intensas debido a las intensas lluvias que se han producido y las temperaturas elevadas, que favorecerán la polinización los próximos meses.

Diferencias entre el constipado y la alergia

La doctora explica que no es sencillo diferenciar los síntomas, pero que los síntomas alérgicos se suelen asociar con el picor y con una mucosidad transparentes. El cuadro catarral se asocia más a síntomas de malestar, fiebre y el moco suele ser más denso.

"El tipo de mucosidad generalmente es la la principal diferencia", dice la doctora.

Además, la doctora ha indicado que el polen cada vez es más alergénico, por ejemplo, en Madrid las alergias son más intensas porque se ha plantado plátano de sombra en calles donde hay altos niveles de contaminación, "esto va a producir más alergia que uno de una zona rural". "Y eso también se ha relacionado con el incremento de las alergias", ha concretado.

Más polen de ciprés y de olivo este año

También comenta que se espera que este año se siga con la tendencia de los últimos años de seguir incrementando los niveles de alergia por los picos elevados de polen de ciprés y de olivo en la Comunidad de Madrid.

La doctora comenta que hace unos días que el Hospital Ramón y Cajal ha implantado una cámara de exposición ambiental, que es única en España para pacientes con alergias respiratorias y que simulan un escenario natural. "Intentan reproducir la la la polinización de gramíneas en épocas fuera de la primavera", apunta la doctora.

Por último, la doctora habla de la medicación contra este tipo de alergia para los pacientes que tengan mucha sintomatología. "Hay tratamientos que son tratamientos de inmunoterapia. Las conocidas vacunas de alergia que han evolucionado en los últimos años y la efectividad ahora mismo es es muy alta. La respuesta clínica es muy buena y en pacientes que tengan mucha sintomatología alérgica es recomendable plantearlas porque mejoran mucho", reconoce la alergóloga.