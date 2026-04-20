El vídeo que muestra el asalto del ejército de EEUU al buque iraní cerca del estrecho de Ormuz

El asalto del Ejército de EEUU a un buque comercial iraní sigue dando que hablar. En las últimas horas, ha salido a la luz el vídeo en el que los infantes de la marina estadounidense descienden al barco y se produce el asalto. El documento, publicado por el Mando Central de Estados Unidos, muestra cómo los integrantes de la marina parten del buque USS Trípoli (LHA 7) en helicóptero y transitan sobre el mar Arábigo hasta realizar el abordaje y capturar el barco iraní M/V Touska.

En primer lugar, los miembros del Ejército norteamericano descienden en rappel al buque después de inhabilitar el barco con su destructor de misiles guiados USS Spruance tras realizar varias advertencias durante seis horas que, según la versión estadounidense, no cumplieron.

Irán denuncia una violación del alto el fuego

Por otro lado, Irán denunció que el ataque de EEUU cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado para explicar que EEUU "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el Ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación. "Después del ataque de EE.UU., las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones," agregó el comunicado, sin dar más detalles.

El Ejército de Teherán también informó que el buque se trata de un portacontenedores que viajaba desde China hacia Irán.

Trump defiende que el buque intentó "burlar" el bloque naval

El propio Donald Trump afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Posteriormente, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones del Ejército en Oriente Medio, precisó en un comunicado que realizaron "repetidas advertencias", durante seis horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.