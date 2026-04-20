Estados Unidos e Irán tensan el alto el fuego con amenazas y ataques a dos días del fin de la tregua

Los últimos días de tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán se están desarrollando dentro de una calma tensa que, por momentos, ha amenazado con el fin del alto el fuego. En poco más de 48 horas, el conflicto ha pasado de estar en relativa pausa a volver a saltar por los aires.

El viernes, Irán anunciaba la reapertura del estrecho de Ormuz hasta el fin de la tregua. Una noticia que el presidente de Estados Unidos celebraba con euforia, aunque avisaba que, por su parte, los bloqueos a los iraníes se mantenían. La noticia fue muy bien acogida por las bolsas y el precio del petróleo cayó un 10%. Sin embargo, la alegría duró poco.

Durante la mañana del sábado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunciaba el cierre del estrecho de Ormuz porque, supuestamente, Estados Unidos había incumplido el alto el fuego. Esto provocó que Trump volviera a cargar contra Irán, sobre quien emplearía "toda su fuerza" para que la transacción de las condiciones fijadas en el acuerdo se cumpla.

Bombardeos a buques de Reino Unido y la muerte de un casco azul francés

Así las cosas, el día se desarrolló con ataques de Irán a dos embarcaciones situadas en la costa de Omán y un bombardeo contra un buque cisterna del Reino Unido en Ormuz, según la agencia de la Royal Navy británica. Además, Irán advirtió que todas las embarcaciones que no abandonaran sus puntos de anclaje en el Golfo serían acusadas de "cooperar con el enemigo".

La situación no terminó aquí. El presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, informaba de que un soldado francés de las fuerzas de la ONU moría en un ataque a Líbano, presuntamente perpetrado por Hezbolá, pero el grupo ha negado cualquier responsabilidad en el ataque.

Las amenazas han continuado por parte de ambos bandos. Aunque según Trump las conversaciones "marchan muy bien", no ha querido dar pistas sobre qué pasará el miércoles si no se ha alcanzado un acuerdo. Sí ha amenazado con un bloqueo y "lanzar bombas otra vez", mientras que Irán, en palabras del general Mohammed Naqdi, usará misiles.

De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ya ha advertido a EEUU de que si ataca sus buques propinará "un duro golpe". Aun así, han confesado que hay avances en las negociaciones, con "entendimiento en algunos temas", pero el acuerdo final está "lejos".

Trump avisa de que el acuerdo se conseguirá "por las buenas o por las malas"

Así las cosas, este 20 de abril vuelven a reunirse los negociadores de ambos bandos en Pakistán y el presidente estadounidense ya ha avisado de que, si los iraníes no aceptan el trato, que es "muy justo y razonable", EEUU atacará las centrales eléctricas iraníes y los puentes. Por eso cree que va a haber paz "por las buenas o por las malas".

"Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes", ha declarado Trump en Truth Social. Además, ha negado que vaya a admitir la condición iraní de liberar sus fondos congelados para facilitar el acuerdo y que no cometerá el "error" de su predecesor, Barack Obama, en referencia al acuerdo nuclear internacional con Irán alcanzado en 2015.

El presidente estadounidense reitera que las condiciones para poner fin a la guerra son la reapertura total del estrecho de Ormuz y la entrega por parte de Irán de todo el uranio enriquecido que tienen almacenado para garantizar que no van a fabricar una bomba atómica con este material, algo que el país persa siempre ha negado.