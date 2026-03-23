Varios heridos en el choque de un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Un avión de Air Canada y un camión de bomberos han chocado esta noche en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las causas ni el número de víctimas.
De acuerdo con los medios, el choque se dio en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba.
Además, se ha informado que las operaciones en la terminal aérea se han paralizado.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN.