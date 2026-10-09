Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares), 12:56 hora local (17:56 GMT). Ha ocurrido a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo y que afecta al resto de la costa panameña y a "algunas costas de Ecuador".

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas ni daños por ahora.

De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.

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