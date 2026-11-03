Kansas, el estado donde ganan los republicanos desde el año 1932 y que ahora pueden conquistar los demócratas

Eric Hershberg, profesor emérito del Departamento de Gobierno y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University de Washington, ha participado en el comité de expertos sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Uno de los puntos calientes donde se juegan estos comicios, en los que se espera una victoria contundente del Partido Demócrata, es el estado de Kansas, donde los republicanos llevan ganando elección tras elección desde el año 1932 y en esta ocasión podrían perder su liderazgo, poder, Hershberg ha calificado este caso como "fascinante".

La subida de precios y el señalamiento a los ricos

Uno de los factores que explican este posible cambio político es la elevada "insatisfacción económica" de la población, que se relaciona directamente con el encarecimiento de los combustibles. "El coste del diésel se ha vuelto una cuestión de extrema importancia", ha señalado Hershberg.

A esta situación se suma la candidatura demócrata, que ha conseguido incorporar a un perfil "muy atractivo para sectores que tradicionalmente hubieran votado republicano". Se trata de un pastor que ha articulado un mensaje que combina el progresismo con la inclusión de distintas perspectivas.

Por otro lado, el actual senador federal republicano por Kansas, Roger Marshall que es tambíen médico, se ha visto envuelto en una polémica por perseguir legalmente a pacientes que no podían pagarle. Según el experto, este episodio ha favorecido un discurso que enfrenta a los ricos con el pueblo, impulsado por el abuso. "Estamos ante la posibilidad de una especie de reacción populista contra el elitismo y el extractivismo de la derecha en Estados Unidos", ha afirmado.

Estamos ante la posibilidad de una especie de reacción populista contra el elitismo y el extractivismo de la derecha en Estados Unidos

Texas, otro estado donde podrían girar las tornas

Hershberg también ha señalado a Texas como otro de los estados históricamente republicanos donde podría producirse un cambio político. Allí, el voto latino puede resultar decisivo. El profesor ha recordado que el comportamiento electoral de la población hispana no es homogéneo y varía según la región: mientras que entre los cubanos residentes en Miami tiene un peso importante el anticomunismo, entre los descendientes de mexicanos que viven en Texas preocupan especialmente los precios y el aumento del coste de la vida.