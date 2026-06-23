Irán abre el estrecho de Ormuz sin peajes durante 60 días a los barcos comerciales, pero no baraja permitir la entrada a los inspectores nucleares

La primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza ha terminado, según las partes, con “avances alentadores” y con la creación de un comité de alto nivel que supervise el cumplimiento del memorando de entendimiento recientemente firmado.

Abre completamente Ormuz para los barcos comerciales

Esta mañana, en un nuevo gesto de acercamiento, Teherán ha confirmado que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto” para los barcos comerciales, en cumplimiento con lo establecido en ese acuerdo preliminar con la Administración Trump para extender el alto el fuego y llegar a un acuerdo definitivo en 60 días. Ha sido el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, el que ha explicado que los buques no tendrán que hacer ningún pago por utilizar esta vía marítima, al menos durante los próximos 2 meses, y deja lo que ocurra después al albur de las negociaciones de paz.

¿Habrá inspectores nucleares en Irán?

Otro de los flecos en este acuerdo preliminar es la entrada de inspectores nucleares a Irán para analizar posibles daños en las centrales bombardeadas por las tropas norteamericanas. El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, asegura que no tienen previsto permitir que los inspectores del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) visiten las instalaciones del país, pese al anuncio de ayer de JD Vance -vicepresidente de Estados Unidos- que abría la puerta a inspecciones de "honestidad nuclear".

12.000 millones de fondos iraníes que podrían ser descongelados

Además, Irán ha anunciado que Estados Unidos ha acordado “liberar de forma inmediata” 12.000 millones de dólares de los fondos iraníes congelados. Sin embargo, desde la Casa Blanca insisten en que los fondos solo se desbloquearán si sigue habiendo avances en las negociaciones. Y todo esto el mismo día que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llega a Pakistán para reunirse con el mandatario y mediador, Shehbaz Sharif.