Estos son los presidentes de Estados Unidos que han ganado el Premio Nobel de la Paz

No es un secreto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ansía el Premio Nobel de la Paz, el que sin duda es el galardón más prestigioso. Lo ha repetido varias veces en los últimos meses, en los que ha realizado una fuerte campaña a favor de ello en la que ha llegado a autodenominarse "el presidente de la paz".

El acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes de la Franja de Gaza ha hecho sacar pecho al presidente estadounidense, que se ha vanagloriado de haber resuelto ya ocho guerras o conflictos importantes: "No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas, pero quizás encuentren una excusa para no dármelo", declaró el propio Trump.

Si lo ganara, el estadounidense se convertiría en el quinto presidente de Estados Unidos en recibirlo desde 1906. Pero, ¿cuáles son los otros?

Theodore Roosevelt

El 26º presidente de Estados Unidos fue el primero en recibirlo, en 1906, por su labor de mediación para lograr el final de la guerra ruso-japonesa.

Woodrow Wilson

Wilson fue el 28º presidente estadounidense y se hizo con el galardón en 1919 por su papel clave en la creación de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial -la precursora de las Naciones Unidas-. Suyos son los conocidos como Catorce Puntos de Wilson en los que atisba la formación de un nuevo orden mundial que evitaría posibles nuevos conflictos.

Jimmy Carter

Fue el 39º Presidente de Estados Unidos y lo ganó en 2002 por su ardua labor "para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social". Su mandato estuvo marcado por varios éxitos de la política exterior, como los tratados sobre el Canal de Panamá, los acuerdos de paz de Camp David (entre Egipto e Israel), el tratado SALT II con la Unión Soviética y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China.

Barack Obama

El 44º presidente de Estados Unidos recibió el premio en 2009, apenas ocho meses después de empezar en el cargo, por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme nuclear, la consecución de un proceso de paz en Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático.

Entre los nominados al premio de este año se incluía la figura de Donald Trump debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales -incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás-, pero la decisión final del Comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

Trump, sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Nobel, sino por la humanidad"

El presidente de Estados Unidos afirmó que la decisión de impulsar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza no la tomó con el objetivo de ganar el Premio Nobel de la Paz, sino "por la humanidad": "No lo hice por el Nobel, lo hice por la humanidad".

Los periodistas le preguntaron en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo, a lo que Trump respondió que ya son ocho las guerras que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes".

Asimismo, el mandatario criticó que Barack Obama recibiera el galardón en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados y "sin hacer absolutamente nada", sólo "destruir el país".