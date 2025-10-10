"Esta es la octava y la próxima será la de Ucrania": las otras siete guerras que Trump dice haber parado

Con el acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes de la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha anotado un tanto diplomático en su abierta carrera por lograr el Premio Nobel de la Paz, que se anunciará este viernes.

"Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

Trump también insistió en que ha impulsado este acuerdo de paz entre Israel y Hamás "por la humanidad" y no por ganar un Premio Nobel de la Paz que sí es cierto que ansía desde que lo ganara Barack Obama en 2009.

"No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizás encuentren una excusa para no dármelo", declaró el propio Trump este jueves.

Pero, ¿a qué guerras y conflictos se refiere Trump cuando dice que ha resuelto siete?

Armenia y Azerbaiyán

Donald Trump impulsó hace unos meses desde la Casa Blanca la firma de un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, países enfrentados desde hace más de 30 años, por el enclave de Nagorno-Karabaj.

Ambas naciones se comprometieron a cesar las hostilidades y a restablecer las relaciones diplomáticas, aunque no se trató de un acuerdo de paz definitivo.

Se creó, además, la 'Ruta Trump para la Paz', un corredor de tránsito que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najichevan a través de territorio armenio. Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar el corredor.

República Democrática del Congo y Ruanda

Este es otro de los conflictos de los que Trump presume haber resuelto, aunque lo cierto que las armas siguen sonando, a pesar de que en junio RD Congo y Ruanda firmaron un acuerdo en Washington para poner fin al conflicto armado por la presencia del grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda.

A pesar de este acuerdo, tanto la ONU como Human Rights Watch han denunciado que el grupo continúa perpetrando ejecuciones extrajudiciales en áreas rurales.

El pacto permite a Estados Unidos acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

India y Pakistán

También ha mediado Estados Unidos en el conflicto entre India y Pakistán, que el pasado mes de mayo se comprometieron a detener la escalada militar en Cachemira tras varios enfrentamientos que dejaron un centenar de muertos.

Aunque India desmintió el papel de mediador de la Administración Trump, Pakistán sí que alabó su gestión.

Israel e Irán

En este conflicto Estados Unidos se sumó el pasado mes de julio a los ataques de Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Bombardearon hasta tres centros y, tras varios días de intercambio de golpes, Trump anunció una tregua.

Aunque se alcanzó un cese temporal de las hostilidades, se han registrado desde entonces algunos ataques esporádicos y el conflicto entre ambos países, archienemigos desde la instauración de la República Islámica, sigue vigente.

Camboya y Tailandia

Ambos países acordaron un alto el fuego por presiones de Estados Unidos después de una escalada violenta en la frontera que dejó decenas de muertos y cientos de miles de desplazados.

En este caso el papel de Trump fue muy importante a la hora de amenazar con importantes aranceles a ambos países si no ponían fin al enfrentamiento. Desde entonces, las dos partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

Egipto y Etiopía

Las tensiones entre Egipto y Etiopía por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope llevan años siendo crecientes y Trump siempre se ha apuntado el tanto de haber evitado una guerra durante su primer mandato (2017-2021) gracias a su mediación.

La Gran Presa del Renacimiento Etíope es el mayor proyecto hidroeléctrico de África y tanto Egipto como Sudán lo consideran una amenaza a su seguridad hídrica. Hace unos meses Trump admitió que se había convertido en un problema muy grave e instó a todas las partes a encontrar una solución.

Serbia y Kosovo

En este caso también se apunta un tanto un Donald Trump que facilitó durante su primer mandato un acuerdo de normalización económica entre Serbia y Kosovo.

El enfrentamiento político entre ambos países existe porque Serbia no reconoce la independencia que Kosovo declaró unilateralmente en 2008.