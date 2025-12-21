EEUU aborda el petrolero sancionado 'Bella-1' cuando se dirigía a la costa de Venezuela

Fuerzas de Estados Unidos han abordado el petrolero 'Bella-1' cuando se dirigía a costas venezolanas. Una nueva operación del Ejército de EEUU en aguas próximas a Venezuela que aumenta la tensión entre el gobierno estadounidense y el venezolano. Esto se suma además a otras intervenciones recientes que había realizado EEUU contra buques sancionados.

Se trata del tercer abordaje que llevan a cabo fuerzas estadounidenses en la zona en lo que va de mes, un hecho que Caracas ha denunciado como una violación del Derecho Internacional calificándolo además de "piratería". El Ejecutivo venezolano ha informado que ejercerá "todas las acciones correspondientes" e interpondrá una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Cabe recordar que el petrolero 'Bella-1' es un buque de bandera panameña, vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises y relacionado con la Guardia Revolucionaria de Irán, esto último debido al apoyo que le han proporcionado a la fuerza iraní. El buque está sancionado desde 2024 por el Departamento del Tesoro estadounidense, ya que fue interceptado mientras realizaba maniobras de aproximación a la costa para cargar sus depósitos.

Un nuevo aumento entre las tensiones de EEUU y Venezuela

El abordaje se produce en un contexto de creciente presión de EEUU sobre el tráfico marítimo de Venezuela. El abordaje del petrolero 'Bella-1' se suma a la intervención de otros dos petroleros -el 'Skipper' el pasado 10 de diciembre y el 'Centuries' durante la noche del pasado sábado- por parte de Washington bajo el argumento de que incumplían sanciones económicas.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido a este hecho con dureza. Denuncia lo que considera un "robo de activos" y un "secuestro" de las tripulaciones de estos navíos.

Un nuevo incidente que refuerza la confrontación político-económica entre ambos países con el petróleo y las sanciones como eje principal del conflicto.