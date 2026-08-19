El PP vuelve a cargar contra el Gobierno por "tuitear de vacaciones mientras los ceutíes sufren"

La ciudad autónoma de Ceuta sigue en vilo tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio. Más de 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron ilegalmente al país a través del mar, y a pesar de que muchos ya han regresado a su país, la ciudad se enfrenta a un complejo regreso a la normalidad.

No obstante, desde la oposición al Gobierno siguen cargando por la gestión de la crisis migratoria. Esta vez ha sido la diputada por Melilla y portavoz adjunta del PP en el Congreso, Sofía Acedo, quien ha criticado al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria.

La diputada popular ha reaccionado en rueda de prensa a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que vinculó la subida de tono del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, contra el Ejecutivo central por la gestión de la crisis migratoria a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo "ha contaminado".

"Me parece una falta de respeto y una absoluta vergüenza. Pero mientras uno está tuiteando desde la tumbona de la playa, no alcanza a ver la gravedad de lo que allí están sufriendo nuestros compatriotas", ha criticado con dureza, denunciando además que, pese a contar con "todas las alertas, no se adelantó ni actuó" ante la crisis migratoria y, veinte días después, "sigue sin tomar medidas excepcionales" en la ciudad autónoma.

EL PP defiende la actuación del presidente de Ceuta

Por otro lado, la portavoz del PP ha puesto en valor la actuación del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, considerando que el Gobierno está poniéndole "palos en las ruedas". Según Acedo, el presidente de Ceuta está "al frente de esta crisis con entereza y con convicción de que hay que defender a España. "Esa es la vergüenza a la que nos tiene sometido continuamente el Gobierno de España y especialmente a los ceutíes", ha denunciado.

La dirigente popular ha avanzado que pedirán explicaciones al Gobierno y reclamarán que adopte todas las medidas necesarias para que se recupere "la normalidad" en Ceuta. Para ello, ha pedido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplique las medidas contempladas en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para hacer efectivo el retorno de los migrantes que "asaltaron" Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

"Tienen que retornar todos. También ha dicho la Unión Europea que ha puesto a disposición del Gobierno todos los recursos económicos, materiales, humanos, administrativos, y que el Gobierno de España no los ha pedido", ha explicado, a la vez que ha exigido que Marruecos cumpla con sus obligaciones y compromisos de cooperación con España.