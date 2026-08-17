El Gobierno lo hace oficial: llega el Servicio Militar para los nacidos en el año 2008

El regreso de la "mili" obligatoria en España ha sido tema de debate en los últimos días, generando confusión entre muchos ciudadanos. Y es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado nuevas plazas vinculadas a las Fuerzas Armadas, lo que ha provocado una alarma social que para nada corresponde a la realidad.

Lejos de todos los bulos que han circulado, el servicio militar obligatorio no regresará a España ni existe intención de ello. La realidad es que la oferta publicada de plazas de las Fuerzas Armadas para 2026 contempla puestos para reservistas voluntarios y forma parte de la provisión anual.

En concreto, el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, publicado en el BOE, autoriza hasta 500 plazas para adquirir la condición de reservista voluntario para aquellos nacidos en 2008.

¿Qué dice el BOE?

El origen de toda la confusión es el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de marzo. En este caso, la norma aprueba la provisión anual de plazas y autoriza un máximo de 500 para acceder a la condición de reservista voluntario.

No obstante, el texto no contiene una fecha de incorporación ni menciona a los nacidos en 2008 como grupo llamado a filas. Y es que la confusión llega al mezclar la oferta anual de plazas de las Fuerzas Armadas con la antigua "mili", suspendida desde el 31 de diciembre de 2001.

¿Qué significa ser reservista voluntario?

Tal y como queda recogido en la web del Ministerio de Defensa, un reservista voluntario es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y temporal, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno.

De este modo, los voluntarios pueden elegir el Ejército, la Armada o el Cuerpo común con el que se desea colaborar y el periodo de tiempo en función de la disponibilidad y el grado de compromiso que se quiera asumir. El compromiso inicial suele ser de tres años, y solo mayores de edad pueden optar a estas convocatorias.

Requisitos para ser reservista voluntario

Según el portal de reclutamiento del Ministerio de Defensa, los requisitos generales incluyen:

Tener la nacionalidad española.

Carecer de antecedentes penales.

No estar privado de derechos civiles.

Acreditar buena conducta ciudadana.

Cumplir los requisitos académicos y psicofísicos correspondientes.

Tener entre 18 y 57 años para las categorías de oficial y suboficial.

Tener entre 18 y 54 años para tropa y marinería.

Por tanto, las plazas no están reservadas exclusivamente a quienes nacieron en 2007 o 2008, sino que cualquier persona mayor de edad puede acceder a la plaza, y a partir de septiembre aquellos ciudadanos que cumplen 18 o 19 años durante 2026 pueden presentarse si reúnen los requisitos.