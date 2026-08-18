Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana

Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población.

La medición revisada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

Una vez más el fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10,53 horas con un cálculo provisional de magnitud de 4 y epicentro en Armilla que ha sido especialmente sentida de nuevo por la población en todo el área metropolitana, y otros temblores también con mediciones previsionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.

La Junta confirma tres heridos leves

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia de un nuevo terremoto de magnitud 4,6 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.

Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

Desalojan de manera preventiva parte de la Alhambra

El Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba y ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos de hasta magnitud 4,7 registrados este martes en Granada.

Según han informado a EFE fuentes del monumento, históricamente el más visitado el país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento desalojar de manera preventiva la Alcazaba.

También se han interrumpido las visitas a los Palacios Nazaríes, aunque de momento sí continúan con normalidad en el Partal y el Generalife mientras especialistas evalúan el impacto de los seísmos.

Cuatro réplicas de hasta magnitud 4 se han sumado tras el terremoto

Cuatro terremotos, uno de ellos de magnitud 4 y con epicentro en Churriana de la Vega, se han registrado como réplicas del seísmo de 4,7 que este martes ha provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de estas réplicas, en las que destaca el terremoto de intensidad 4 con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado a las 10:53 horas también en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad.

Estos sismos se suman al de 4,7 grados de intensidad y con epicentro en Gójar (Granada) de las 10;37 horas, inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, que durante varios segundos ha hecho temblar el suelo y se ha sentido en diferentes puntos de Andalucía Oriental.

El IGN contabiliza también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul y registrado a las 10:57 horas, otro de 2,6 a las 10:47 en Las Gabias y uno más, esta vez de 2,8 y con epicentro en Alhendín.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín

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