Vicente Vallés responde a Pablo Iglesias: "Considera que hay que naturalizar los insultos"

"Respecto a Vicente Vallés, tengo que decir que he leído cosas en redes sociales que no comparto y no me gustan", ha dicho Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros de este martes. El vicepresidente del Gobierno se ha referido a la última polémica con el presentador de Antena 3 Noticias.

Todo comenzó con un tuit de Pablo Echenique en el que el portavoz de Podemos señalaba a Vicente Vallés, tras el cual el periodista recibió el apoyo unánime del mundo del periodismo.

Unos días después, Iglesias ha vuelto a ser preguntado por el tema: "Hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga una presencia pública y que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política está sometido tanto a la crítica como al insulto en redes sociales".

Por ello, Iglesias considera que la crítica es "normal y propia de la democracia" en el caso de los profesionales de los medios.

Este martes, Vicente Vallés ha respondido al vicepresidente. El presentador ha empezado hablando sobre el 'caso Dina' y los hechos que ha explicado Iglesias: "Hay otros hechos igualmente contrastados como que la tarjetra del móvil de Dina llegó a manos de Pablo Iglesias, accedió al contenido de esa tarjeta y se la quedó durante meses sin consultar esa decisión con la propietaria según ha declarado el propio vicepresidente".

Sobre las críticas e insultos, Vallés ha comentado que el vicepresidente "considera que en una democracia hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos": "De hecho, Pablo Iglesias ha citado textualmente algunos de los insultos que ha encontrado en las redes sociales dirigidos a periodistas. Dice que no le gustan", ha añadido el periodista.

Seguro que te interesa...

El nuevo dardo de Vicente Vallés a Pablo Iglesias tras los ataques recibidos

Vicente Vallés recibe el apoyo unánime del mundo del periodismo tras el ataque de Echenique

Echenique ataca a Vicente Vallés: "Le produce sarpullido que Unidas Podemos esté en el Gobierno"