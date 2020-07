Vicente Vallés recibe el apoyo unánime del mundo del periodismo tras el ataque de Echenique

Recientemente Vicente Vallés se ha hecho viral en sucesivas ocasiones en redes sociales por sus análisis en Antena 3 sobre Unidas Podemos. En esta última vez, el periodista estaba informando de las novedades en el caso de la tarjeta de memoria de Dina Bousselham, la implicación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y la acusación sobre "las cloacas del Estado".

El periodista de Atresmedia ha sido crítico con la formación morada, cosa que no ha sido del agrado del partido. Incluso Iglesias durante una entrevista en RNE, al ser preguntado por el tema, hizo referencia a los comentarios de Vallés. "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente. Que es como, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendrían que haber hecho con nosotros que aún no han hecho?", comentó.

Más tarde, Vallés respondió a firmemente al vicepresidente segundo del Gobierno durante el Informativo de Antena3 y le reprochó que cargara contra los "medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista". Asimismo, añadió que "Pablo Iglesias decidió no someter a más presión a Dina Bousselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Bousselham no tener la tarjeta aunque ella era su legítima propietaria y, por tanto, conocía su contenido".

Tras este rifirrafe, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, arremetió contra él en su perfil de Twitter comparándolo con la ultraderecha: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos"".

Mensaje al que ha respondido firmemente el mundo del periodismo defendiendo a su compañero. Uno de ellos, es Carlos Alsina, que en su monólogo de Más de uno ha salido en su defensa y asegura que "en la cabeza de un fanático sólo hay dos tipos de periodistas: los que le resultan útiles y los que estorban".

Sandra Golpe, compañera de los Informativos de Antena3 también se ha pronunciado al respecto: Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique. Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa ("nos van a dar pero bien" NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! Cara con los ojos bizcos y la lengua fuera. Qué cansino desmentirlo tantas veces).

Asimismo, Ana Pastor ha manifestado que "señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV".

Y Mónica Carrillo también ha querido mandarle "todo su apoyo". Al igual que Carlos Franganillo, que lo ha calificado de "repulsivo".

Por otro lado, Mavi Doñate ha comentado en su cuenta de Twitter: "Uy uy uy eso de señalar periodistas..me recuerda a algo.. Antidemocràtico totalmente. Mi apoyo a @VicenteVallesTV".

Pérez Reverte también se ha mostrado contundente condenando los hechos: "Atacar a @VicenteVallesTV es atacar la libertad de prensa en unos tiempos en que es más necesaria que nunca. Quien sea o haya sido periodista y calle ante eso, quien desee información plural y mire hacia otro lado, se ponen clavos en su propio ataúd".

Juan Ramón Lucas también salió en defensa del periodista: "Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España". También Iker Jiménez, "Malos tiempos para la libertad de prensa. ¡Viva la libertad de prensa!", o Ángeles Blanco, "A ver si lo entiendo... alguien retiene la tarjeta del móvil de una mujer porque el contenido que esa mujer tiene en su propia tarjeta de su propio móvil puede causarle un trauma... ¿es algo así?"

Otros periodistas que han defendido a Vallés tras los ataques de Echenique son: David Jiménez, Paloma del Río, Josep Pedrerol, Esther Vaquero o María Rey.

