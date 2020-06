Cronología de la historia de Pablo Iglesias y el caso de la SIM robada de Dina Bousselham

Un móvil robado a una colaboradora cercana de Pablo Iglesias en 2016, Dina Bousselham, y encontrado después en los registros de la 'operación Tándem' -en la que fue detenido el excomisario José Manuel Villarejo-, provocó que se abriera una pieza separada al caso Villarejo para investigar el hecho y que destapó las sospechas sobre las actuaciones de la llamada "policía política" en relación con el líder de Podemos.

La historia del movil de Dina Bousselham se remonta al 1 de noviembre de 2015 cuando la exasesora de Pablo Iglesias le roban el movil en el Ikea de Alcorcón y ella denuncia el robo.

Ya en enero de 2016, el máximo responsable del grupo Zeta, Antonio Asensio le entrega la tarjeta de memoria de un móvil a Pablo Iglesias. Esta tarjeta de memoria había llegado a la revista Interviú y contenía capturas de mensajes privados que después publicó OK Diario.

Según el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Pablo Iglesias tuvo en su poder la tarjeta de memoria mucho antes de las copias que se encontraron en poder de Villarejo, puesto que la más antigua es del 14 de abril de 2016.

En julio de 2016 el periodico digital OK Diario publica las capturas de las conversaciones de Telegram que contenía la tarjeta de memoria entregada a Pablo Iglesias por el empresario Antonio Asensio.

Tras la publicación de las capturas, Dina Bousselham pide que se investigue quién tiene su teléfono, pero no es hasta enero de 2017 cuando el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, le comunica a Dina que tiene la tarjeta de memoria y se la devuelve pero no puede acceder al contenido porque la tarjeta está deteriorada.

Dina Bousselham se dirigió entonces a una empresa para tratar de recuperar el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, que estaba dañada después de que el líder de Podemos se la devolviera. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha librado una orden internacional de investigación ante las autoridades de Reino Unido para obtener datos de esa empresa a la que se dirigió Dina.

Meses después de entregar Pablo Iglesias la tarjeta de memoria a Dina, en noviembre de 2017 el comisario Villarejo es detenido en el marco de la 'operación Tándem' y en los registros se encuentra un disco duro y dos pen drive con carpetas que contienen copia del material privado de la tarjeta de que llegó a Interviú y que el director de la publicación le entregó. La copia corresponde a abril de 2016, meses antes de la publicación de las capturas en OK Diario.

En marzo de 2019 Pablo Iglesias se personó como perjudicado en la Audiencia Nacional en la pieza secreta que investiga el hallazgo de ese teléfono y se desatan las sospechas sobre la policía patriótica porque Podemos enmarcó la publicación de estos mensajes a una operación para "destruir" a Pablo Iglesias, pero el juez del caso afirma que el comportamiento de Iglesias, ocultando durante meses a su exasesora la tarjeta del móvil que le fue sustraído, -no le devolvió la tarjeta a Dina ni cuando se la entregaron en enero de 2016, "ni después, en Julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK

Diario-, y que él recuperó, "se manifiesta incompatible con la dimensión" que pretende dar a ese robo de "injerencia política" y que atribuye a la "policía patriótica" y por ello le retiró en junio de 2020 la condición de perjudicado.

Al juez le pareció que el hecho probado de que Pablo Iglesias había visto el contenido de la tarjeta es la clave "para entender por qué no la devolvió en todo ese tiempo" y cuando se a entregó, no se podía leer.

Además, tras cambiar varias veces de versión, Dina Bousselham reconoció "expresamente" en su última declaración del pasado 18 de mayo de 2020 que las capturas de pantalla de las conversaciones de Telegram, "como las que se publicaron en Ok Diario", las hizo ella "personalmente", con lo cual ya no puede acreditarse que la fuente de Ok Diario no tuvo que por qué ser necesariamente José Manuel Villarejo Pérez, sino que la fuente pudo haber sido, incluso, la propia Dina Boussselham directamente o a través de cualesquiera de las personas a las que reenviara dichos pantallazos, según apuntaba un informe de la Fiscalía.

El último giro en este caso se ha conocido hoy tras la publicación por parte de El Confidencial de una información que asegura que un chat interno de Podemos revela que la Fiscalía filtró información secreta a la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, sobre el caso de la tarjeta.

En esas conversaciones del chat interno de Podemos, la abogada de Pablo Iglesias cuenta a miembros de la dirección de Podemos cómo los fiscales les proponían que se denunciaran las capturas que en 2016 hizo OK Diario del contenido de la tarjeta de memoria de Dina Bousselham y que podían personarse como perjudicados todos los que aparecían en esas capturas, empezando por Pablo Iglesias.

