Echenique ataca a Vicente Vallés: "Le produce sarpullido que Unidas Podemos esté en el Gobierno"

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha arremetido duramente contra el periodista de los Informativos de Antena3, Vicente Vallés, al que ha comparado con la "extrema derecha".

Tras las últimas informaciones sobre el caso Dina, y la implicación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la trama, el periodista ha analizado las claves de este caso y se ha mostrado crítico con que la formación morada vincule lo ocurrido con las 'cloacas del Estado'.

Los análisis de Vallés no han gustado en Podemos, tanto es así, que este viernes, en una entrevista en RNE a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, al ser preguntado por el caso Dina, hizo alusión sutilmente a unas declaraciones del periodista sobre este caso y sobre 'las cloacas del Estado'. "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente. Que es como, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendrían que haber hecho con nosotros que aún no han hecho?".

Horas después, Vicente Vallés respondió a Iglesias durante el Informativo de Antena3 de las 21h. El periodista acusó al vicepresidente del Gobierno de cargar contra "medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista", y le devolvió el dardo a Iglesias a costa de sus declaraciones en la entrevista de RNE.

"Es decir, Pablo Iglesias decidió no someter a más presión a Dina Bousselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Bousselham no tener la tarjeta aunque ella era su legítima propietaria y, por tanto, conocía su contenido", señaló Vallés.