Tres ministros de Pedro Sánchez difunden un bulo sobre la UCO y no rectifican

Tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez no han rectificado tras hacerse eco de una información falsa acerca de Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO y actual gerente de Seguridad del Servicio de Madrileño de Salud.

Concretamente, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López, quienes pidieron a Isabel Díaz Ayuso el cese de Bonilla por unos mensajes de WhatsApp en los que supuestamente el excargo de la Guardia Civil fantaseaba con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. No obstante, la publicación de la conversación completa mostró que el agente realmente temía que se la pusieran a él.

Los mensajes, inicialmente publicados por El Plural, sirvieron para que Pilar Alegría fuese la primera ministra del Gobierno en reclamar el cese de Bonilla. La portavoz del Ejecutivo denunció que se están "viendo y escuchando declaraciones absolutamente peligrosas" de "un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazando incluso con poner bajo el coche del presidente una bomba lapa".

A Alegría le siguieron Montero y Óscar López. La ministra de Hacienda se sumó a la denuncia de la portavoz del Gobierno y aseguró que la situación era "intolerable" que Bonilla cobre "un sueldo público de los madrileños y de los españoles y se refiera al presidente del Gobierno en términos de amenaza de muerte".

Óscar López fue el último en referirse al tema que después ha demostrado ser falso. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, metido de lleno en la pugna por Madrid contra Ayuso, afirmó que los comentarios de Bonilla "fantaseaban con la muerte del presidente del Gobierno".

Feijóo y Ayuso cargan contra los ministros tras difundir el bulo

Ninguno de los tres ha pedido disculpas ni ha rectificado tras conocerse que el asunto es un bulo y que Bonilla no se refería a Sánchez en esos términos. Al respecto también se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó al Gobierno que rectifique dicho bulo y acusó al Ejecutivo de ser "el Gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos".

"Utilizan el poder de la peor manera, para blindarse, servirse, abusar de él y combatir a quien no les da la razón", comentó Feijóo en un acto en Madrid, en el que también tuvo palabras para Ayuso: "Lo sabe bien la presidenta Ayuso, porque no soportan que les plante cara y también lo sé yo porque no soportan que les hayan ganado las elecciones".

Una Ayuso que señaló que la Guardia Civil "no tiene por qué" soportar un Gobierno de Sánchez que "no conoce límites" y "que no soporta que cada funcionario haga su trabajo".

En este clima, los dirigentes populares han reclamado apoyo en la protesta convocada el próximo 8 de junio en la Plaza de España para "alzar la voz" frente a lo que ven como comportamientos "autoritarios" y "prácticas mafiosas" de Sánchez.