Almeida pide la dimisión del Gobierno por difundir el bulo de la bomba lapa: "Mienten como bellacos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha atacado al Gobierno, que "miente como bellacos" con "bulos", haciendo referencia a los mensajes publicados por La Sexta en los que un ex mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hace referencia a que "tiene miedo de que le pongan una bomba lapa en los bajos del coche".

"El bulo de ayer es para que dimitan todos, desde Sánchez hasta el último ministro. Es inaceptable cómo mienten, poniendo el honor de un Guardia Civil en entredicho". Así se ha expresado Martínez-Almeida en el acto organizado por el PP para celebrar los dos años de mandato en la Comunidad de Madrid, al que también ha acudido el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

De esta manera, el alcalde de Madrid ha respondido a los ministros socialistas que estos días han pedido el cese de Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud y ex capitán de la Guardia Civil.

Sobre los mensajes de Leire Díez, a la que ha llamado "fontanera-sicaria", que afectan de lleno al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha señalado que el tiempo corre en su contra, ya que la UCO está elaborando un informe sobre su posible implicación en el caso Koldo. "Tic tac" ha dicho el alcalde.

¿Qué va a pasar en el futuro si seguimos por este camino?

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha trasladado todo su apoyo al Guardia Civil, "una de las instituciones más queridas por todos los españoles" porque "no tiene por qué soportar a un Gobierno que no conoce límites" y que "no soporta que cada funcionario haga su trabajo".

"¿Qué va a pasar en el futuro si seguimos por este camino? ¿Un País Vasco gobernado por Bildu, como Navarra? Mientras aquellos que dicen que volverán a repetir el golpe ya lo tienen todo, hasta los interventores; el dinero de todos que ponemos, especialmente desde Madrid, con la justicia amordazada (...) Lo volverán a hacer a la cara y todo será a la vez y luego intentarán buscar, como siempre, culpables" ha señalado.

Ayuso también se ha pronunciado sobre los audios de Leire Díez, a la que ha criticado que va a tener que "pedir asilo a Taiwán". "Antes se irá a República Dominicana con todos sus colegas, pero a Taiwán con lo que está aguantando con la dictadura comunista china, pues usted no sabe lo que está diciendo" ha añadido. También ha cargado contra el Gobierno por "negociar con el Partido Comunista chino", pero luego le echa la culpa "a Franco".

Nada de lo que estamos viendo en España lo hemos visto nunca

Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de clausurar el acto. El presidente del PP ha lanzado cinco preguntas: "¿Cómo va lo de Génova con el PP de Madrid? ¿Cuánta ilusión despierta el PP? ¿Qué se puede hacer contra este Gobierno? ¿Va a servir de algo el Congreso del PP? ¿España va a ser capaz de revertir la situación?"

Para responderlas, Feijóo ha asegurado que "el trabajo no ha terminado. Llegaré a la presidencia de España" y ha recordado el buen momento que atraviesa su partido, que ha ganado todas las elecciones desde que llegó como secretario general: "PSOE - PP 4, ese es el resultado de la ilusión".

Igualmente, ha afirmado que el PP es "la única alternativa para el sanchismo" y que el Gobierno está "en desguace". Sobre la situación actual de la política española ha aseverado que "nada de lo que estamos viendo en España lo hemos visto nunca, sí lo vemos en regímenes autoritarios".

Ha vuelto a acusar al Ejecutivo de ejercer prácticas mafiosas. "¿Cómo quieren que les llamemos, hermanitas de la caridad?", ha ironizado al mismo tiempo que ha enumerado los escándalos que han salido a la luz estos días. "Son ellos los que están en los bajos fondos y los que han convertido la política en cloacas", ha concluido.