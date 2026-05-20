La trama Plus Ultra también pagó a Jéssica, la exnovia de Ábalos: "Tocamos al ministro"

La investigación sobre las irregularidades en el rescate a la aerolínea Plus Ultra ha revelado nuevos detalles en el caso. El auto del juez José Luis Calama por el que se imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental desvela movimientos financieros para agilizar los fondos de la aerolínea. Como recoge el auto, la investigación apunta también al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desvelando pagos de 2.000 euros a "Jéssica".

Tal como se ha publicado, estos datos del auto del juez muestran un movimiento financiero conectado al ministerio de Transportes. El 31 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, el empresario Felipe Baca ordenó a un intermediario, al que se referían como "Palomero", a hacer dos pagos. Uno de estos pagos era, como se ha informado, de 2.000 euros y para "Jéssica". El envío se realizó a un número de teléfono español que el juez ha comprobado que pertenece a Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos. El otro de los pagos, de 3.000 euros, a una persona llamada "Alejandra" y, en este caso, el envío se realizaba a un número de teléfono con prefijo venezolano.

El juez ha confirmado que este pago encaja con los mensajes intercambiados entre los directivos de la aerolínea Plus Ultra que días antes decían que "el fin justifica los medios". "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", aseguraban, literalmente, los directivos para obtener posibles vías para obtener influencia de cara al rescate que, además, entendían que "una crisis equivale a una oportunidad".

El "puente" con Zapatero y el contacto con Ábalos y Koldo

El auto ha explicado también que los directivos de Plus Ultra buscaron ayuda por dos caminos. Uno de ellos era llegar a José Luis Rodríguez Zapatero que celebraban haber conseguido un "puente con ZP" a través de un político venezolano, quien mantenía conversaciones con el expresidente y se referían a él como su "pana".

Por otro lado, el auto judicial indica que la trama buscó apoyo en el ministerio de Transportes. Al empezar la pandemia, los directivos preguntaron qué puerta debían llamar a nivel político y la respuesta fue clara: "Tocamos a Ábalos". El juez ha confirmado que uno de los intermediarios que hizo posible la conexión con Ábalos fue Koldo García, el ex asesor del entonces ministro, y que organizaron dicha reunión para julio de 2020.